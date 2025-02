Kingdom Come Deliverance 2: Ruf farmen mit Heinrich und alle Konsequenzen

In Kingdom Come: Deliverance 2 hat der Ruf, der Heinrich hinterher eilt, direkte Auswirkungen auf das Spiel. MeinMMO erklärt euch das System und gibt nützliche Tipps, wie ihr Ruf optimal farmen könnt.

Was ist das Rufsystem? Jede Region, die es in dem mittelalterlichen Böhmen zu erkunden gibt, hat eine eigene Meinung über euch. Alle NPCs und Quests, die sich in dieser Region befinden, nehmen Einfluss auf eure Reputation. Euren Ruf solltet ihr im Auge behalten, da er direkte Auswirkungen auf den Umgang der NPCs mit Heinrich hat.

Mit dem Trailer zur Roadmap von Kingdom Come: Deliverance 2 erhaltet ihr einen Überblick über kommende Features:

So funktioniert der Ruf in Kingdom Come: Deliverance 2

Das bedeuten die Symbole: Für jede Region und jede Personengruppe habt ihr ein Symbol, das die Höhe eures Rufs symbolisiert.

Weiß : Ihr seid in diesem Gebiet noch nicht gewesen, beziehungsweise hier kennt euch die Personengruppe noch nicht.

: Ihr seid in diesem Gebiet noch nicht gewesen, beziehungsweise hier kennt euch die Personengruppe noch nicht. Gefängnis: Ihr habt Straftaten begangen und werdet in dieser Region gesucht. Wenn euch Wachen entdecken, werdet ihr festgenommen.

Die Smileys sind in folgenden Abstufungen unterteilt:

Rot (20-0)

Hellrot (21-40)

Orange (41-60)

Hellorange (61-80)

Gold (81-100)

So sehen die Symbole für euren Ruf aus.

Oben rechts in der Ecke könnt ihr bei bestimmten Handlungen oder gewählten Dialogoptionen ein „Ruf verschlechtert“ oder „Ruf verbessert“ sehen. Bei diesem Aufblinken des Symbols wird sich euer Ruf um fünf Punkte verbessern oder verschlechtern.

Um zu erfahren, wie genau euer jeweiliger Ruf bei einzelnen Personengruppen ist, könnt ihr unter dem Menüpunkt „Spieler“ und dann „Ruf“ nachschauen.

Ruf bei Händlern: Bei jedem Händler habt ihr zusätzlich noch einen eigenen Ruf. Diesen beeinflusst ihr positiv, indem ihr einen erfolgreichen Handel führt. Verärgert ihr den Händler, weil er beispielsweise durch eure angebotenen Preise keine Geduld mehr beim Feilschen hat, sinkt euer Ruf.

Ein guter Ruf

Vorteile eines guten Rufs

Habt ihr euren Ruf in den oberen Rängen, also bei einem goldenen oder hellorangen Smiley, so könnt ihr folgende Vorteile genießen:

Bei Händlern bekommt ihr bessere Preise und beim Feilschen sind sie gewillt, weiter vom ursprünglichen Preis abzuweichen.

NPCs werden Heinrich gegenüber freundlicher sein.

Eventuelle Straftaten werden euch von NPCs oder Wachen schneller vergeben. Werdet ihr bei einer Straftat erwischt, habt ihr die Möglichkeit, den NPC oder die Wache zu überzeugen, euch keine Strafe zu geben.

So steigert ihr euren Ruf

Quests erledigen : Erledigt Aufträge und Quests gewissenhaft für NPCs.

: Erledigt Aufträge und Quests gewissenhaft für NPCs. Dialogoptionen : Habt ihr genügend Redekunst gesammelt, ist es wahrscheinlicher, dass ihr mit positiven Dialogoptionen, wie Beeindrucken oder Überzeugen, durchkommt.

: Habt ihr genügend Redekunst gesammelt, ist es wahrscheinlicher, dass ihr mit positiven Dialogoptionen, wie Beeindrucken oder Überzeugen, durchkommt. Töten : So banal es auch klingt, manchmal hilft es, den NPC, der euren Ruf herunterzieht, einfach ableben zu lassen.

: So banal es auch klingt, manchmal hilft es, den NPC, der euren Ruf herunterzieht, einfach ableben zu lassen. Pilgerreisen : Bei einem Pater könnt ihr eine Pilgerreise veranlassen. Der Geistliche schickt euch dann zu einer Kapelle, vor der er beten müsst.

: Bei einem Pater könnt ihr eine Pilgerreise veranlassen. Der Geistliche schickt euch dann zu einer Kapelle, vor der er beten müsst. Ablasstruhen: An Ablasstruhen könnt ihr Reue zeigen, indem ihr Groschen bezahlt.

Wichtig: Pilgerreisen und Ablasstruhen steigern lediglich euren Ruf, sorgen aber nicht dafür, dass ihr nicht für eure begangenen Straftaten büßen müsst.

Als guter Christ kann Heinrich einen Teil seiner Sünden einfach wegbeten.

Manchmal könnt ihr euch einen guten Ruf auch erlügen. Beispielsweise, wenn ihr einem NPC einfach sagt, dass ihr etwas für ihn erledigt habt.

Fähigkeiten für die Rufsteigerung: Erlangt ihr diese Fähigkeiten, erhaltet ihr Vorteile für euren Ruf:

Charmanter Mann (Hauptstufe) : Heinrichs Ruf wird sich bei jeder Rufsteigerung um 10 Prozent mehr steigern

: Heinrichs Ruf wird sich bei jeder Rufsteigerung um 10 Prozent mehr steigern Einprägsam (Hauptstufe) : Positive und negative Veränderungen bei Heinrichs Ruf haben eine höhere Tragweite und kann mehr Personengruppen erreichen.

: Positive und negative Veränderungen bei Heinrichs Ruf haben eine höhere Tragweite und kann mehr Personengruppen erreichen. Dorfheld (Hauptstufe) : Erreicht Heinrich einen Ruf über 60 Punkte in einer Region, so erhält er dort einen Bonus von 2 auf Stärke, Agilität, Vitalität und Redekunst.

: Erreicht Heinrich einen Ruf über 60 Punkte in einer Region, so erhält er dort einen Bonus von 2 auf Stärke, Agilität, Vitalität und Redekunst. Opportunist (Hauptstufe): Verschlechtert sich Heinrichs Ruf, so wird dieser nun um 10 Prozent weniger sinken.

Ein schlechter Ruf

Nachteile eines schlechten Rufs

Wenn euer Ruf durch rote oder dunkelorangene Smileys symbolisiert wird, habt ihr folgende Nachteile:

Händler geben euch schlechtere Preise oder wollen gar keinen Handel mehr mit euch betreiben. Habt ihr es euch vor kurzem beim Feilschen mit ihm verscherzt, wird er erstmal nicht mehr feilschen wollen.

Schlafplätze können euch nachträglich entzogen werden oder sie werden euch zukünftig nicht mehr angeboten.

Habt ihr einen zu schlechten Ruf bei wichtigen Story-NPCs, könnt ihr einen Game-Over-Screen bekommen.

Ist euer Ruf nur noch ein Gefängnissymbol, so müsst ihr euch, gemessen an eurer Tat, auf diese Strafen einstellen.

So senkt ihr euren Ruf

Straftaten : Straftaten begehen ist nie eine gute Idee, zumindest wenn man dabei erwischt wird.

: Straftaten begehen ist nie eine gute Idee, zumindest wenn man dabei erwischt wird. Quests : Erfüllt ihr Quests nicht, wie es die NPCs gerne hätten, oder schafft ihr eine Quest gar nicht, beispielsweise durch ein abgelaufenes Zeitlimit, verschlechtert sich euer Ruf.

: Erfüllt ihr Quests nicht, wie es die NPCs gerne hätten, oder schafft ihr eine Quest gar nicht, beispielsweise durch ein abgelaufenes Zeitlimit, verschlechtert sich euer Ruf. Dialogoptionen: Wählt ihr gemeine Dialogoptionen, sind NPCs erbost. Außerdem kommt es nicht gut an, wenn ihr nicht genügend Redekunst für eine Dialogoption habt. Ein Misserfolg ist automatisch eine Rufverschlechterung.

Das Rufsystem ist essenziell, um im böhmischen Mittelalter als Heinrich zu überleben. Glücklicherweise wurde eine kleine Änderung im zweiten Teil gemacht, die das Spiel wesentlich weniger frustrierend werden lässt: Kingdom Come Deliverance 2: Eine kleine Verbesserung macht das RPG deutlich weniger frustrierend als den Vorgänger