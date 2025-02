Kingdom Come Deliverance 2: Wenn ihr zu viele Verbrechen begeht, werdet ihr mit einer geheimen Szene belohnt

Kriminelle Machenschaften in Kingdom Come Deliverance 2 können sich richtig lohnen. Wer allerdings nicht vorsichtig genug in den Schatten agiert, bekommt schnell Probleme mit dem Gesetz. Das kann zu einer geheimen Szene führen, die es in sich hat.

Welche Verbrechen können begangen werden? Ihr könnt den Protagonisten Heinrich in Kingdom Come 2 als ehrenhaften Ritter spielen, als wortgewandten Diplomaten, oder eben als zwielichtigen Kriminellen.

Als solcher brecht ihr in Häuser ein, knackt Schlösser und leert die Taschen wohlhabender Bürger. Auf MeinMMO findet ihr einen großen Guide für Langfinger. Diebstahl lohnt sich in Kingdom Come 2, denn die wertvollen Waren können weiterverkauft werden, wodurch der eigene Kontostand schnell steigt.

Neben klassischen Diebstählen könnt ihr eure Gegner auch hinterrücks töten, um an ihre Items zu gelangen. In jedem Fall solltet ihr auf der Hut sein: Die Bewohner der weitläufigen Spielwelt sind stets misstrauisch. Beobachten sie euch bei einer Missetat, rufen sie schnell die Wachen.

Die verdonnern euch dann zu einer Strafe, die je nach Verbrechen unterschiedlich hoch ausfällt. Die Höchststrafe tritt erst nach wiederholtem kriminellen Verhalten ein – und ist mir einer ziemlich emotionalen Szene verbunden.

Keine Gnade mit Verbrechern

Wie lautet die Höchststrafe? Heinrich und seine Kumpanen leben in harten Zeiten. Die Höchststrafe für kriminelles Verhalten passt sich dem an. Sie lautet: Tod am Galgen.

In Kingdom Come Deliverance 2 werdet ihr dazu verurteilt, wenn ihr wiederholt von den Wachen erwischt werdet. Anfangs zahlt ihr nur eine Geldstrafe oder müsst einige Tage am Pranger verbringen.

Später werdet ihr gebrandmarkt, sodass NPCs euch generell skeptischer begegnen. Als Letztes gibt es das Todesurteil. Es folgt eine Szene, die rund zwei Minuten dauert. Sie zeigt, wie Heinrich im Kerker sitzt. Anschließend wird er vor versammelter Menge zum Galgen geführt und hingerichtet.

Hier seht ihr die Szene als Ganzes – sie startet ab Minute 3:30:

Die Szene ist emotional inszeniert und zeigt Heinrich, wie er seine Taten bereut. Ihr bekommt sie tatsächlich nur dann zu sehen, wenn ihr euch mehrmals erwischen lasst.

Da Kingdom Come Deliverance 2 aktuell noch keinen Hardcore-Modus mit Perma-Death hat, gibt es auch keine wirklich schlimmen Konsequenzen. Ihr müsst nach dem Ableben einfach neu laden. Von da an könnt ihr entscheiden, ob ihr dieselbe Missetat noch einmal probiert, oder ob ihr es lieber bleiben lasst.

Diese versteckte Szene ist nur ein kleines Detail in Kingdom Come Deliverance 2. Das Spiel steckt voller Geheimnisse, von denen manche vermutlich erst in den nächsten Monaten ans Tageslicht kommen werden. Eurem Reittier solltet ihr übrigens die Treue halten: Euer Pferd in Kingdom Come Deliverance 2 wirkt anfangs schwach, aber ihr solltet es unbedingt behalten