Kingdom Come: Deliverance 2: Mod Support wie in Teil 1 – gibt es das?

Mit dem Release von Kingdom Come: Deliverance 2 stellt sich die Community schon länger die Frage, ob es auch Mods geben wird. In einem Interview beantwortete ein Entwickler bei Warhorse Studios diese Frage.

Mods können ein wichtiger Bestandteil von Videospielen, gerade RPGs, sein. Sie können die Schwächen eines Spiels ausgleichen oder aber ganz neue Aspekte in die Welt bringen.

Für Kingdom Come: Deliverance wurden Mods zwar implementiert, allerdings erst über ein Jahr später und nur für den PC. Wer das RPG auf der Konsole spielt, hat bis heute leider gar keine Möglichkeit, die zahlreichen Modifikationen aus der Community zu installieren.

Bei der Ankündigung des zweiten Teils wurden die Stimmen wieder lauter, die Mods für Konsole forderten. Gleichzeitig stellten sich Fans die Frage, ob es für den zweiten Teil einen schnelleren Mod-Support geben wird. Je früher Mods möglich gemacht werden, desto mehr Möglichkeiten an Mods wird es geben.

Mit dem Trailer erhaltet ihr einen tollen Einblick in das Leben von Heinrich in Kingdom Come: Deliverance 2:

KCD 2: Erstmal keine Mods

Werden Mods in KCD 2 unterstützt? In einem Interview mit dem YouTuber SxyBiscuit äußerte sich der Entwickler Sir Tobi von Kingdom Come Deliverance 2 zu einigen Fragen. Er könne nichts dazu sagen, ob und wann Mods für KCD2 irgendwann erlaubt werden. Fest steht: Zum Release gibt’s erneut keinen offiziellen Mod-Support.

Wenn der Mod-Support kommen sollte, dann früher, als es beim ersten Teil der Fall war. Außerdem soll der Umgang mit den Erweiterungen weniger kompliziert gemacht werden, sodass Spieler sie leichter installieren können.

Des Weiteren würden die Entwickler derzeit nicht planen, Mods auf der Konsole zu unterstützen – das gilt für beide Teile der Rollenspielreihe.

Was ist der Grund? Sony und Microsoft seien immer etwas ablehnend gegenüber Mods. Mit ihren Konsolen versprächen sie eigentlich, dass ein Spiel nicht crashen wird und immer stabil laufen würde. Mit der Freigabe von Mods würde das ins Wanken geraten, so der Entwickler.

Mods müssen ständig aktualisiert werden, damit das Spiel weiterhin läuft. Es bestehe so die Gefahr, dass das Spiel irgendwann nicht mehr spielbar ist. Zu KCD 1 sagte Sir Tobi abschließend: „KCD 1 war schon immer ein Kartenhaus und wenn man nur eine Sache bewegt, kann alles passieren.“

Hier könnt ihr euch das ganze Interview anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die Hoffnung auf Mods ist mit diesem Interview allerdings noch nicht gestorben. Wenn ihr mehr zu Kingdom Come: Deliverance 2 wissen möchtet, gibt euch MeinMMO-Autor Karsten Scholz einen ersten Überblick: Kingdom Come Deliverance 2: Alles zu Release, Spielzeit, Reviews und was ihr noch wissen müsst