Kingdom Come Deliverance 2: Köter schnell bekommen und als Begleiter nutzen

In Kingdom Come: Deliverance 2 könnt ihr Köter als euren vierbeinigen Begleiter haben. Er ist in einigen Quests sehr nützlich und unterstützt euch im Kampf. MeinMMO zeigt euch, wo ihr Köter finden könnt.

Wie bekomme ich Köter? Es gibt zwei Wege, wie ihr euren treuen Begleiter wieder mit Heinrich zusammen führen könnt. Entweder ihr schließt die Questreihe „Köter“ in ihrer Vollständigkeit ab oder ihr geht von Anfang an zu dem Ort, wo sich Köter aufhält. Dann könnt ihr die Auftragskette aber nicht mehr absolvieren, weil es keinen Grund gibt, nach dem Tier zu suchen. MeinMMO beschreibt euch beide Wege.

Unser Video gibt euch 10 wichtige Tipps, falls ihr den ersten Teil nie gespielt habt:

Erste Option: Köter schnell bekommen

Wie kürze ich die Quest ab? Euer Hund treibt sich von Anfang dort herum, wo ihr ihn auch am Ende der Quest finden werdet. Konkret befindet er sich in einem Waldabschnitt, westlich des Nomadenlagers in Trosky.

Hier könnt ihr Köter schnell finden.

Um ihn zu finden, müsst ihr in der Abenddämmerung diesen Ort aufsuchen. Ein Weg, auf dem viele Reh-Kadaver liegen, führt euch direkt vor eine Wolfshöhle. Hier befindet sich Köter und knabbert an einem Stück Fleisch.

Nach der Cutscene, in der Heinrich und Köter sich begrüßen, werden sie von einem Wolfsrudel angegriffen. Ihr könnt weglaufen oder euch das erste Mal an der Seite eures Begleiters in den Kampf stürzen.

Zweite Option: Quest „Köter“ vollständig lösen

Erste Hinweise

Zunächst seht ihr euch an dem Ort um, an dem ihr Köter das letzte Mal gesehen habt. Der Ort wird euch nordwestlich von Bozenas Hütte angezeigt. Ihr trefft auf einen Landstreicher, der euch angreifen wird, wenn ihr näher kommt.

Besiegt ihn im Kampf und seht euch dann in Ruhe um. Inspiziert vor allem den Kadaver des Rehs auf der Wiese.

Der Landstreicher versucht, noch etwas Nützliches bei der Leiche zu finden.

Heinrich beschließt, zurück zu Bozenas Hütte zu laufen, um die alte Frau nach Hinweisen zu fragen. Sie gibt euch zwei Möglichkeiten für weitere Informationen:

Ihr könnt im Gasthaus zum Fuhrmann, nordwestlich von Zelejow, den Wirt nach weiteren Hinweisen fragen.

Alternativ sucht ihr einen Fischer am Vidlak-Teich auf und befragt ihn.

Egal, welche Option ihr wählt, ihr werdet die gleichen Informationen erhalten: Ein Schafhirt beschwert sich seit langem über ein Wolfsrudel, das seine Schafe frisst. Bei einigen Wolfsrudeln laufen manchmal wilde Hunde mit. Ein Wildhüter könnte ebenfalls etwas über Wolfsrudel mit wilden Hunden wissen.

Weiter geht’s auf Seite 2 mit Wolfsrudeln und Schafhirten.