Kingdom Come Deliverance 2: Konsolenbefehle und nützliche Cheats

Kingdom Come: Deliverance 2 bietet viele Möglichkeiten, wie ihr eure Reise als Heinrich fortsetzt, doch bevor ihr das tut, solltet ihr unsere 10 Tipps zum Start lesen, damit ihr keine Fehler begeht, die ihr hättet vermeiden können: Kingdom Come Deliverance 2: 10 Tipps für den optimalen Start – Einsteiger-Guide

Was ihr nach dem Release bei Kingdom Come Deliverance 2 erwarten könnt, zeigt euch der Trailer:

Wir zeigen euch nun, welche Codes es gibt und was sie können. Beachtet, dass ihr je nach Eingabe auch euren Spielspaß damit mindern könnt. Nutzt die Cheats also auf eigene Gefahr.

Was sind Konsolenbefehle? Mit Konsolenbefehlen gebt ihr in der Konsole einen Code ein, um das Spiel zu verändern. Ihr könnt dabei eure Sichtweiten oder FPS anpassen oder auch ins Spielgeschehen eingreifen und euch Gold ercheaten.

Wie gebe ich Konsolenbefehle ein? Um Konsolenbefehle in Kingdom Come Deliverance 2 eingeben zu können, müsst ihr zuerst das Interface, die Konsole, öffnen. Drückt dazu die Taste „~“, die sich meist unter ESC befindet. Nun sollte sich ein transparentes Fenster über eurem Sichtfeld legen, indem ihr Befehle eingeben könnt.

Möchtet ihr mehr Freiheiten in Kingdom Come: Deliverance 2 genießen und dabei Cheats zu eurem Vorteil nutzen? Dann findet ihr hier genau das, was ihr sucht. Wir zeigen euch alle Konsolenbefehle und wie ihr sie eingeben könnt.

