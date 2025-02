Kingdom Come: Deliverance 2 – Der beste Skill, den ihr im Kampf einsetzen könnt

Kingdom Come: Deliverance 2 ist die direkte Fortsetzung des mittelalterlichen Rollenspiels, in dem Spieler erneut in die Rolle von Heinrich schlüpfen, einem jun...

Wie setze ich Meisterhafter Schlag ein? Ab sofort könnt ihr den Skill in jedem Kampf einsetzen. In dem Moment, wo der Gegner euch angreift, müsst ihr aus der entgegengesetzten Richtung zuschlagen. So könnt ihr den gegnerischen Angriff unterbrechen und gleichzeitig einen guten Treffer landen.

Mit unserem Video geben wir euch drei Tipps, wie euch der Einstieg in Kingdom Come: Deliverance 2 gelingt:

Was ist das für ein Skill? Es handelt sich dabei um den Meisterhaften Schlag, den es auch schon im ersten Teil gab. Ihr könnt ihn im Kampf einsetzen und er erlaubt euch euren Gegner sofort zu treffen, egal, was für eine Rüstung er trägt. Gerade bei schwierigen Gegnern ist er sehr nützlich, da der Schlag nicht geblockt werden kann.

In Kingdom Come: Deliverance 2 gibt es einige Skills, die ihr unbedingt haben solltet. MeinMMO stellt euch einen der besten Skills vor, der im Kampf sehr nützlich ist.

