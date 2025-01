»Aus Böhmen kommt die Musik«, das trällerte Peter Alexander schon seinerzeit. Was der Schlagerbarde damals noch nicht wissen konnte: Aus Böhmen kommen jetzt auch herausragende Rollenspiele! Kingdom Come: Deliverance geht jetzt in die Verlängerung und bringt im zweiten Teil noch mehr von dem, was wir schon am Erstling geliebt haben: glaubwürdige Charaktere, eine packende Story und nicht zuletzt eine realistische, große Spielwelt im mittelalterlichen Tschechien.

Genau diese Open World ist es auch, die Spieler vor Herausforderungen stellt. Denn die Möglichkeiten sind zahlreich, die Aufgaben knifflig und es gibt reichlich Gelegenheiten, vorzeitig den Löffel abzugeben. Ein Glück, dass unsere dicke GameStar Black Edition zu Kingdom Come 2 dem jungen Helden Heinrich dabei hilft, die rund 80 bis 100 Spielstunden zu überstehen.

Rollenspiel-Fachwissen auf 148 Seiten

Mit unseren Guides besteht ihr auch die größten Gefechte.

Selbst wenn ihr das erste Kingdom Come: Deliverance schon in- und auswendig kennt, erwarten euch im Nachfolger etliche Überraschungen. Die neuen Armbrüste und sogar Feuerwaffen wie primitive Vorderlader zum Beispiel. Die verleihen den an sich schon anspruchsvollen taktischen Gefechten eine neue Tiefe. Aber keine Angst: Egal ob Nah- oder Fernkampf, wir haben den passenden Guide für euch am Start.



Das gilt natürlich erst recht für die eigentliche, schön lange Story und die unzähligen Nebenquests im Rollenspiel. Mit unserer umfangreichen Komplettlösung dreht ihr jeden Mauerstein um und lasst euch keine Belohnung entgehen. Spezielle Guides führen euch zu versteckten Fertigkeiten und wir bringen euch sogar bei, Blutflecken aus Heinrichs Hemden zu waschen – schließlich wohnt er schon länger nicht mehr im Hotel Mama.

Burgherr dank GameStar

Holt euch ein Stück Mittelalter auf euren Schreibtisch mit unserem Papercraft-Modell der Burg Trosky.

Auch wenn das Spiel schon ziemlich atmosphärisch ist, bringt euch unsere Black Edition zu Kingdom Come: Deliverance 2 noch mehr in Mittelalter-Stimmung. Denn wir legen dem Heft neben dem XXL-Doppelpster auch einen schicken Papercraft-Bausatz bei, mit dem ihr die Burg Trosky aus dem Spiel ganz einfach nachbauen könnt. Das Modell ist eine Zierde für jedes Spielzimmer und der Stolz eines jeden Rollenspiel-Burgherrn!

Viel mehr als nur mittel, Alter!

Alle Wege stehen euch offen – unser Sonderheft hilft euch auf eurer Reise!

Bevor Held Heinrich aber auf den Zinnen der Burg stehen kann, steht euch ein kniffliges Abenteuer bevor, für das unser Sonderheft der ideale Begleiter ist.



Unsere große GameStar Black Edition zu Kingdom Come: Deliverance 2 bietet euch das volle Infopaket zum riesigen Mittelalter-Rollenspiel. Mit diesem dicken Sonderheft bekommt ihr unter anderem:

148 Seiten zum neuen Mittelalter-Rollenspiel

Komplettlösung inklusive Nebenquests

detaillierte Karten der Open World

schnell leveln und Geld verdienen

versteckte Skills, Alltagstricks und Survial-Guide

Taktiken für Nah- und Fernkampf

XXL-Doppelposter

Papercraft-Bausatz: Burg Trosky für euren Schreibtisch!

Das Heft gibt’s wie gewohnt am Kiosk oder im GameStar Shop – dort auch als Epaper oder als besonders attraktives Bundle aus Heft und Epaper. Wenn alles nach Plan läuft, habt ihr das Sonderheft-Epaper punktgenau zum Start des Spiels am 4. Februar 2025 im Mail-Postfach. Die gedruckte Version folgt dann kurz darauf.



Die große GameStar Black Edition zu Kingdom Come: Deliverance 2 – jetzt gleich bestellen und damit Epaper sowie versandkostenfreie Lieferung sichern!



Viel Spaß beim Lesen und Spielen!