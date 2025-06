„Die Leute können Bullshit riechen“ – Neue Doku verrät das Erfolgsgeheimnis von Kingdom Come Deliverance 2 auf Steam

Kingdom Come Deliverance 2 erschien im Februar 2025 und entpuppte sich bei Release als ein großartiges Rollenspiel für Mittelalterfans. Nun wurde eine dazugehörige Dokumentation veröffentlicht, die einen exklusiven Blick hinter die Kulissen von Warhorse Studios erlaubt.

Was ist das für eine Doku? Am 17.06.2025 ist eine Dokumentation von unseren Kollegen der Gamestar über Warhorse Studios und ihre Arbeit am Kingdom Come Deliverance 2 erschienen.

Darin erhalten Fans einen detaillierten Einblick in die Entwicklung zu einem der besten Rollenspiele dieses Jahres. Kingdom Come Deliverance 2 konnte sowohl Fachpresse als auch Spieler überzeugen und hält bei Metacritic eine Wertung von 88 Punkte, beziehungsweise einen User-Score von 8,7. Auch MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz war angetan.

Der Weg zum Erfolg auf Plattformen wie Steam war aber alles andere als leicht. Davon erzählt die Doku, in der neben den führenden Köpfen von Warhorse Studios auch Entwickler, sowie die Hauptdarsteller des Spiels auftauchen.

Hier seht ihr die Dokumentation in voller Länge:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die Doku gibt Einblicke in die Entwicklung

Was erzählt der Film? Daniel Vávra und Martin Klíma sind die Gründer von Warhorse Studios und erzählen in der Doku von den Anfängen ihres großen Mittelalter-Rollenspiels. Es waren ihnen wichtig, ein möglichst authentisches und realistisches Szenario abzubilden.

Anfangs gab es Schwierigkeiten bei der Suche nach Investoren. Besonders Teil 1 erfuhr viel Ablehnung, weil die zugrundeliegende Philosophie von Warhorse Studios wenig erfolgversprechend klang.

Immerhin war historische Genauigkeit schon bei Teil 1 sehr wichtig, und das auch in Bereichen, von denen die meisten Spieler im Grunde keine Ahnung haben. „Die Leute können Bullshit riechen“, sagen die Entwickler, und erklären damit, warum sie so versessen darauf waren, jedes noch so kleine Detail historisch korrekt abzubilden. Einige Ausnahmen haben sie sich dann aber doch erlaubt – etwa bei der Art, wie die Figuren im Spiel reiten. Es war den Entwicklern wichtig, dass die Spieler die Welt nicht nur bestaunen, sondern völlig in sie abtauchen können.

Die neue Doku zeigt schließlich, wie das mittelalterliche Böhmen in der Praxis entstanden ist. Fans erhalten Einblicke in die Planung und Erstellung der Spielwelt und der Charaktere. Auch andere Aspekte wie die Musik und die Aufnahmen mit den Schauspielern werden beleuchtet. Dabei wird auch verraten, dass Heinrich-Darsteller Tom McKay nicht die erste Wahl für die Rolle war.

Wie endet die Doku? Am Ende einer jeden Spieleentwicklung steht der Release. Ein aufregender Moment, der auch in der Dokumentation festgehalten wird. Es ist zu sehen, wie erste Reaktion auf Kingdom Come Deliverance 2 eintrudeln, und wie das Team schließlich den Launch erlebt.

Der Aufwand und das Durchhaltevermögen haben sich am Ende gelohnt. Das Rollenspiel erfreut sich großer Beliebtheit und wenn man sich die Arbeiten hinter den Kulissen so ansieht, wird auch klar, warum Warhorse Studios diesen Erfolg feiern konnte. Die Entwickler sind ambitioniert und verfolgen eine klare Vision, die ihr Spiel von anderen abhebt.

Habt ihr nach der Doku wieder Lust auf Kingdom Come Deliverance 2 bekommen, gibt es gute Nachrichten. Das Spiel hat 2025 noch mit einigen Highlights aufzuwarten. Unter anderem erwarten Fans mehrere Story-DLCS und regelmäßige Patches. Details hierzu findet ihr auf MeinMMO: Kingdom Come Deliverance 2: Roadmap kündigt neue Kloster-Quest, Hardcore-Modus und mehr an