Nach 200 Stunden in Kingdom Come Deliverance 2 findet ein Spieler ein erschreckendes Detail zu seinem Pferd heraus

In Kingdom Come Deliverance 2 gibt es manche Spielsysteme, die euch die Entwickler nicht auf die Nase binden, und die ihr selbst finden müsst. Darunter ist auch der Umstand, dass euer treues Pferd gefüttert werden kann. Spieler auf Reddit sind bestürzt darüber, das herauszufinden.

Wie funktioniert Essen in KCD 2? Nahrung spielt in Kingdom Come Deliverance 2 eine wichtige Rolle. Die Spielfigur Heinrich muss in regelmäßigen Abständen essen, um nicht kontinuierlich an Ausdauer zu verlieren und irgendwann aufgrund von fehlender Kraft umzukippen – mehr dazu erfahrt ihr unserem Einsteiger-Guide.

Dieses Spielelement wird euch gleich zu Beginn von den Entwicklern erklärt. Jedoch verschweigen sie, dass auch euer Pferd Nahrung zu sich nehmen kann. Ein Spieler hat das nun herausgefunden und seine Entdeckung auf Reddit geteilt.

Die Spieler fühlen sich schlecht

Wie wird das Pferd gefüttert? Eigentlich ist es recht naheliegend. Wie der Reddit-User Sir_JumboSaurus in einem Video zeigt, müsst ihr einfach das Inventar öffnen, Nahrung auswählen und fallen lassen.

Die Karotten oder was auch immer ihr eurem tierischen Begleiter auftischt, purzelt zu Boden und wird sofort von dem Pferd gefressen.

Da Kingdom Come 2 euch dieses Detail aber verschweigt, kommen nur die wenigsten Spieler selbst darauf. Dabei wäre es in einem Spiel, das von euch verlangt, regelmäßig etwas zu essen, doch nur logisch – oder?

Wie reagiert die Community? Offenbar ist das Feature zahlreichen Spielern entgangen. Davon zeugen die etlichen Kommentare unter dem Reddit-Post. Viele erfahren erst jetzt davon, dass sie ihr Pferd füttern können, und sie fühlen sich direkt schlecht.

Darunter auch der User grimarchangel, der 200 Stunden in das Spiel gesteckt hat. Er schreibt: „Jetzt fühle ich mich, als hätte ich meinen Kumpel 200 Stunden lang verhungern lassen“.

Ihm schließen sich andere User an:

„Du kannst das Pferd füttern?“ – Kapacb

„Oh Pebbles. Es tut mir so leid“ – Papa_Raj

„Jetzt verstehe ich, warum mein Pferd nie ein Rennen gewinnt … ich habe es wochenlang verhungern lassen, OMG“ – MadHanini

„Leute, Pferde fressen Gras. Pebbles hat nicht gehungert“ – beschwichtigt M0ebiu_1

Hat Nahrung Auswirkungen auf das Pferd? Im Gegensatz zu Heinrich ist es bei den Pferden egal, ob sie etwas zu essen bekommen oder nicht. Spielerisch macht es keinen Unterschied. Moralisch gesehen hingegen … schon – je nachdem, was für ein Mensch ihr seid.

Auf Reddit zeigt sich zumindest, dass die meisten Spieler jetzt ein schlechtes Gewissen haben. Hätten sie davon gewusst, hätten sie ihrem Pferd bereits früher Essen vor die Füße geworfen. Wusstet ihr von dem Feature? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.