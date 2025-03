Spieler übertreiben es bei Kingdom Come 2 so sehr mit dem Rollenspiel, dass sie zu den realen Orten reisen und dort den Aufstand proben

Als Rollenspiel hat es sich Kingdom Come Deliverance 2 auf die Fahne geschrieben, allen RPG-Fans eine vergleichsweise realistische Spielwiese zu bieten, die ihnen das Gefühl vermitteln soll, tatsächlich durch das Böhmen des 15. Jahrhunderts zu reisen. Das hat bei einigen Fans offenbar Spuren hinterlassen.

Wodurch zeichnet das Rollenspiel aus? Die lange Antwort auf diese Frage findet ihr in unserem Test zu Kingdom Come Deliverance 2. Die kurze Antwort: Den Entwicklern gelingt es richtig gut, die Spieler in ihrer Rolle als Heinrich in eine Spielwelt zu werfen, in der neben Freiheit auch Immersion sowie ein realistischer Anstrich großgeschrieben werden.

Alle Bewohner haben einen nachvollziehbaren Tagesablauf. Sie packen vor dem Schlafen sogar ihre Klamotten in eine Kiste, schlafen, stehen auf, frühstücken, arbeiten, besuchen am Abend die Kneipe, schwanken angetrunken nach Hause. Unterstützt wird das von dem Tag-Nacht-Wechsel der Spielwelt.

Alle Bewohner reagieren (meist) nachvollziehbar auf Heinrichs Anwesenheit sowie seine Taten.

Als Heinrich müsst ihr essen, euch waschen, schlafen, auf eure Rüstung achten und gelernte Fertigkeiten durch ständige Übung verbessern.

Tätigkeiten wie Alchemie und Schmiedekunst sind glaubwürdig im Spiel nachgestellt, mit einzelnen Arbeitsschritten.

Viele Orte aus Kingdom Come 2 wie die Stadt Kuttenberg oder Burg Trosky wurden nach ihren realen Pendants aus dem echten Leben designt. Wer die entsprechenden Orte aus Tschechien im Kopf hat, erkennt vieles im Spiel wieder.

Es gibt kaum ein anderes Spiel, in dem ihr derart realistisch designte Wälder durchstreifen könnt.

Es sind gerade die Details, die Kingdom Come 2 von anderen Rollenspielen abheben:

Geschichten von Dieben und Dung

Wie leben Fans ihr Rollenspiel aus? Die Spielwelt aus Kingdom Come 2 versprüht mit ihren weiten Wiesen und dichten Wäldern eine Atmosphäre, die gleichermaßen begeistert und Fernweh erzeugt. Dementsprechend macht sich dieser Tage manch ein Fan auf, um zu einigen der bekannten Orte aus dem Spiel zu reisen und dort das alte Böhmen auf sich wirken zu lassen.

Wenn man erst im Spiel durch die Burg Trosky geschlichen ist, nur um dann plötzlich in echt im Hof der Festung zu stehen, dann ist das faszinierend und lustig zugleich. So lustig, dass zig Tschechien-Besucher ihre Online-Rezensionen so schreiben, als wären sie tatsächlich einer der Charaktere aus Kingdom Come 2.

Das Ergebnis sind augenzwinkernde Erfahrungsberichte voller Anspielungen auf die Ereignisse des Rollenspiels, die manch einen Nicht-Kenner von Kingdom Come 2 stark verunsichern könnten.

Theodor Heinke schreibt etwa auf Google: „Nachdem ich meine letzten Groschen in der Kaserne verschleudert hatte, fand ich mich vor der Burgpforte wieder. Wir kündigten gerade unser Kommen an, als mein Weggenosse Hans von einem Schuft auf dem Wachturm mit Dung besudelt wurde. Solch ein narrenhafter Schmarrn trat mir zuvor noch nie unter die Augen. Ich werde vorerst keinen Fuß mehr in diese vermaledeite Burg setzen.“

Laetitia Junker witzelt auf Google: „War mit meinem Freund Hans Capon vor Ort. Das Verlies ist groß und die einzelnen Zellen sind ausreichend für 2 Personen! Dieser Ort ist immer ein Besuch wert! Springt nicht in den Brunnen, ihr kommt zwar in einem Höhlensystem raus, aber vermutlich werdet ihr euch mindestens einen Knochen brechen.“

Mar schel (MrOMWTF) fasst auf Google zusammen: „Nachdem mein Kumpel Hans von den Wachmännern mit Mist überschüttet wurde, wollte ich fast abreisen. Ein gutes tschechisches Bier hat mich aber zum Bleiben bewegt. Sicher, ein Typ namens Ulrich wollte Hans etwas später an den Galgen schicken, aber wir hatten trotzdem einen lustigen Ausflug.“

Mehmet C. fasst seinen Besuch vom Welscher Hof so auf Google zusammen: „Konnte ihn nicht besichtigen, anscheinend hat eine Gruppe von Leuten den Ort überfallen und das ganze Silber gestohlen!“

Die gute Nachricht für alle, die Kingdom Come 2 nicht kennen und sich über die oft mittelalterlichen Erfahrungsberichte wundern:

Viele der Spaß-Rezensionen lassen sich durch Hinweise wie Ingame-Screenshots oder eine entsprechende Bemerkung im Text erkennen. Und trotz der Erwähnung von Gaunern, Dung und Vergleichbarem geben die meisten Fans dennoch eine hohe Sterne-Wertung. Eine andere launige Story aus Böhmen: Schauspieler aus Kingdom Come: Deliverance zeigt das Rollenspiel stolz auf Twitch – Doch er zockt die völlig falsche Version