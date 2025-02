Schauspieler aus Kingdom Come: Deliverance zeigt das Rollenspiel stolz auf Twitch – Doch er zockt die völlig falsche Version

Der Schauspieler Luke Dale verkörpert den Nobelmann Hans Capon im Rollenspiel-Hit Kingdom Come: Deliverance sowie im frisch erschienen Sequel. Bei seinem Playthrough auf Twitch ging jedoch etwas schief.

Wer ist der Schauspieler? Luke Dale ist ein Schauspieler und Synchronsprecher, der vor allem für seine Rolle als Hans Capon in der englischen Version des Rollenspiel-Hits Kingdom Come: Deliverance bekannt ist. Für die frisch erschienene Fortsetzung mimte er erneut den böhmischen Nobelmann.

Am 11. Februar 2025 zockte der Schauspieler das Rollenspiel auf Twitch. Die Stimmung war ausgelassen: Dale hatte sich standesgemäß in Schale geworfen, trank ein Bier, mit seinem Gesicht auf der Flasche, jubelte, als er seine Stimme im Game hörte. Dass er den Day-1-Patch noch nicht installiert hatte, war da ja nicht weiter schlimm… oder?

Schauspieler ruft im Stream auf Twitch um Hilfe

Was ging schief? Den fehlenden Patch tat Dale am Anfang seines Playthroughs ab. Der Download dauere zu lang, er würde halt eine Art Review-Version spielen. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass hinter dem Patch ein bisschen mehr steckte, als der Schauspieler angenommen hatte.

Schnell zeigte sich, dass mit der Grafik irgendetwas ganz und gar nicht stimmte, überall flimmerten und flackerten Texturen. Wie sich herausstellte, war die Version von Kingdom Come: Deliverance 2, die Dale da vor über 1.000 Zuschauern auf Twitch zeigte, mehr als ein Jahr alt.

Noch im Stream rief der Schauspieler einen der Entwickler an, der ihm erklärte, dass der Patch genau deshalb so groß sei, weil er eben so viele Bugs behebe. Er spiele da eine Version „von Gott weiß wann“, in der die Grafik „total hinüber“ sei.

Die Kurzfassung seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Auf X teilte der Schauspieler am nächsten Tag eine Nachricht, die er offenbar von einem Entwickler bei Warhorse erhalten hatte. Den Post sahen über 50.000 Menschen, die sich in den Kommentaren köstlich über das Missgeschick amüsierten.

„Aber im Stream um Hilfe zu bitten war unbezahlbar. Du warst so: ‘Warum sollte ich Vorschläge vom Pöbel annehmen? Ich werde einen Adeligen anrufen.’“

„Wenn die PS5 dich doch nur angeschrien hätte…“ [Anm.d.Red.: Hat sie.]

Viele Zuschauer sind sich zudem einig, dass dieser Fauxpas hervorragend zu Hans Capon passt – vielleicht ist Luke Dale also einfach nur ein besonders engagierter Method Actor.

Immerhin haben Fans des Rollenspiels nun einen Einblick in die früheren Stadien der Entwicklung erhalten und konnten bewundern, wie viel sich seitdem getan hat.

Wie ging es aus? Nach knapp anderthalb Stunden gab Dale auf – eine so alte Version des Spiels wolle er nicht im Spiel zeigen, das wäre mies. Am 12. Februar 2025 folgte dann der zweite allererste Stream zu Kingdom Come Deliverance 2 mit dem echten Hans Capon – und mit Patch.

Kriminelle Machenschaften können sich in Kingdom Come: Deliverance 2 richtig lohnen. Dabei solltet ihr jedoch vorsichtig sein, sonst gibt es Ärger mit dem Gesetz: Eine herzzerreißende Szene in Kingdom Come Deliverance 2 seht ihr nur, wenn ihr zu oft bei Verbrechen erwischt werdet