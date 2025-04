Darsteller des ersten großen Rollenspiel-Hits 2025 auf Steam sorgt mit nur einem Wort für Sorge bei den Fans

Kingdom Come: Deliverance 2 war Anfang des Jahres ein großer Erfolg auf Steam. Viele Fans wünschen sich eine Fortsetzung, doch eine Nachricht des Hauptdarstellers klingt, als sei seine Geschichte vorbei.

Das Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance 2 war im Februar einer der ersten großen Hits des Gaming-Jahres 2025 auf Steam. Der große Erfolg des Spiels schreit förmlich nach einer Fortsetzung, und auch wenn die Entwickler bei Warhorse gerade noch an den 3 DLCs arbeiten dürften, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen, spekulieren Fans bereits über einen möglichen dritten Teil.

Ein Post von Tom McKay, der den Protagonisten Heinrich verkörpert, sorgt nun allerdings für Unruhe bei den Fans, und schuld ist ein einzelnes Wort.

Was hat der Schauspieler denn geschrieben? Am 2. April 2025 veröffentliche McKay Studio-Aufnahmen von sich in voller Montur. Dazu schrieb er: „Mein letzter Tag jemals auf der Motion-Capture-Bühne @ Warhorse Studios für Kingdom Come: Deliverance“ gefolgt von einem weinenden Emoji.

Der offizielle Account des Rollenspiels beantwortete den Post mit einem traurigen Emoji und einem Herz.

Das könnte ganz harmlos bedeuten, dass die Dreharbeiten seiner Rolle für die kommenden DLCs abgeschlossen sind. Das unscheinbare Wörtchen „jemals“ klingt für einige Fans jedoch danach, als könnte es sich um den endgültigen Abschluss der RPG-Reihe handeln.

Dementsprechend fällt auch der Tenor in den Kommentaren aus:

Vittek: „Mir gefällt das Wort ‚jemals‘ in diesem Post nicht, Tom. Ich bin sicher, dass es nur bis KCD3 ist, jawoll! Oder??“ (via X)

Otakar Schön: „Ich habe den ‚Like‘-Button voller Trauer gedrückt und hoffe, dass deine Worte nicht wahr werden. […]“ (via X)

Tom: „Tom, ich tue einfach mal so, als wäre das alles nur vorgetäuscht und als würdest du KCD3 machen… aber ganz im Ernst, danke, dass du so einen unglaublichen Charakter so gut spielst.“ (via X)

Eine andere mögliche Deutung wäre, dass Kingdom Come: Deliverance noch weiter geht, aber ohne Heinrich, dessen Geschichte mit dem Ende des zweiten Teils durchaus als abgeschlossen betrachtet werden könnte.

Vielleicht meinte McKay auch tatsächlich nur, dass sein Part in KCD2 mit Abschluss der Dreharbeiten endgültig vorbei ist. Wie es um die Chancen eines Nachfolgers steht, haben übrigens die Kollegen von GameStar für euch aufgearbeitet.

Im Gegensatz zu anderen Rollenspielen, in denen ihr einen Charakter oder sogar eine ganze Party ganz nach euren Vorlieben erstellt, übernehmt ihr in Kingdom Come: Deliverance mit Heinrich die Rolle einer bestehenden Figur – auch wenn ihr über den Spielverlauf und eure Beziehungen mit den NPCs entscheiden könnt.

Das macht die Darsteller der Figuren zu einem wichtigen Teil des Spielerlebnisses, weshalb einige Fans ihnen eben auch außerhalb des Spiels auf den sozialen Netzwerken folgen. Schauspieler aus Kingdom Come: Deliverance zeigt das Rollenspiel stolz auf Twitch – Doch er zockt die völlig falsche Version