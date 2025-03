Der Hardcore-Modus von Kingdom Come Deliverance ist so hart, dass ihr sterben könnt, bevor es losgeht – Jetzt kommt er zu Teil 2

Kingdom Come: Deliverance 2 erwartet bald seinen Hardcore-Modus und wenn man den Vorgänger gespielt hat, weiß man, was genau einen erwartet. Eine unerbittliche Zeit in der Welt des Mittelalters, indem euer Leben schnell vorbei ist.

Was ist der Hardcore-Modus? Der Hardcore-Modus aus Kingdom Come: Deliverance ist eine Herausforderung für alle, die gerne mehr Immersion haben wollen. Wie im Vorgänger wird auf Realismus gesetzt. Euer User Interface ist eingeschränkter, es gibt keine Schnellreise und auch sonst sind Kämpfe viel anspruchsvoller, da nicht angezeigt wird, wo der Gegner als Nächstes angreift.

Man könnte meinen, der Hardcore-Modus aus Kingdom Come: Deliverance wäre einer der schwierigsten überhaupt, denn ihr könnt sogar kurz vor dem eigentlichen Start eurer Runde draufgehen.

„Habe mir die Hand aufgekratzt und bin an einer Infektion gestorben“

Wie absurd ist der Hardcore-Modus? Da der neue Hardcore-Modus noch nicht verfügbar ist, beziehen wir uns auf den Vorgänger. In diesem war der Modus so hart, dass Spieler es nicht mal durch den Startbildschirm geschafft haben, ohne draufzugehen.

Ein Reddit-User (via reddit.com) hat sich gewundert, ob das normal sei, unterschiedliche Todesanzeigen angezeigt zu bekommen, noch bevor das eigentliche Spiel begonnen hat. Sein gezeigter Todesgrund war diesmal die Unbeliebtheit, weshalb das Dorf ihn deshalb getötet habe.

Andere User scherzen anschließend darüber und verweisen auf weitere Todesanzeigen, die erscheinen können:

„Ich habe eine, bei der ich mir ziemlich sicher bin, dass sie besagt, dass ich bei der Geburt gestorben bin.“ – jono56667

„In einem Fall habe ich mir die Hand aufgekratzt und bin an einer Infektion gestorben. Eine, in der ich ertrunken bin. Und eine, wo ich bei der Geburt gestorben bin.“ – Aarix_Tejeha

Doch dass ihr so oft sterbt, hat einen guten Grund. Wie Reddit-User Mukover beschreibt, handelt es sich hierbei um einen Witz der Entwickler. Die Welt in der mittelalterlichen Zeit war hart. Viele Menschen sind damals an Dingen gestorben, die heutzutage kein Thema mehr sind – vor allem was Krankheiten und Infektionen angeht.

Noch ist der Hardcore-Modus in KCD 2 noch nicht erschienen, doch es ist sehr wahrscheinlich, dass auch dieser Titel das Gimmick der Todesanzeigen erhält.

Wann erscheint der Hardcore-Modus? Laut der GameStar soll mit Update 1.3 der Hardcore-Modus ins Spiel kommen. Bislang jedoch ist dieser noch nicht veröffentlicht worden. Laut der Steam-Seite wurde aber der offizielle Mod-Support für Kingdom Come: Deliverance 2 aktiviert.

Über Steamworks könnt ihr jetzt euren Spielstand modifizieren und auch visuell verändern. Ein genaues Datum, wann Update 1.3 aber erscheint, ist noch nicht bekannt, außer, dass der März angepeilt wird. Mehr zu KCD 2 findet ihr hier: Kingdom Come Deliverance 2 Pebbles: Spieler erfahren von einem geheimen Skill ihres Pferdes, bekommen schlechtes Gewissen