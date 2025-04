Hardcore-Modus in Kingdom Come Deliverance 2 ist so realistisch, dass ihr euch fragt, ob ihr ihn wirklich spielen wollt

Am 15. April 2025 ist in Kingdom Come Deliverance 2 ein neuer Patch eingezogen und hat den ersehnten Hardcore-Modus mitgebracht. Und der ist so realistisch, dass sich die Spieler daran reihenweise das digitale Genick brechen.

Was ist der Hardcore-Modus? Mit dem neusten Patch 1.2.4 von Kingdom Come Deliverance 2 wurde neben einigen Fehlerbehebungen auch der neue Modus eingeführt, der euch das mittelalterliche Leben von Heinrich in einer unangenehm realistischen Erfahrung nahebringen soll.

Diesen gab es bereits im ersten Teil vom Kingdom Come Deliverance, doch Teil 2 treibt ihn noch einmal mehr auf die Spitze. Denn es gibt nicht nur keine Schnellreisen mehr, weniger HUD und knackigere Gegner, sondern auch noch einiges mehr, das euch das Leben als Heinrich im alten Böhmen schwerer macht.

In den Patch Notes via Steam heißt es:

Der Hardcore-Modus ist da und nichts für schwache Nerven. Ihr werdet euren Standort nicht auf der Karte sehen. Ihr werdet nicht schnell reisen können. Ihr werdet keine kapitulierenden Feinde, keine visuellen Hinweise im Kampf und nicht einmal grundlegende Anweisungen erhalten, es sei denn, ihr verdient sie euch.

In einem Interview mit PC Gamer, erklärt Karel Kolmann, leitender Spieldesigner der Spieleschmiede Warhorse Studios, was sie im Gegensatz zum Vorgänger noch geändert haben:

Im Hardcore-Modus des ersten Spiels haben wir beispielsweise die Kartenposition deaktiviert und den Kompass entfernt, aber dieses Mal sind wir noch weiter gegangen. Wir haben die Option hinzugefügt, verschiedene NPCs nach dem eigenen Standort in der Welt zu fragen, was für ein noch intensiveres Spielerlebnis sorgt. Ihr könnt unterwegs Reisenden begegnen und nach dem Weg fragen.

Zusätzlich gibt es negative Eigenschaften, die ihr vor eurem Spieldurchgang wählen könnt, um eurer Erlebnis noch mehr zu erschweren. Bis zu 3 könnt ihr aussuchen und es wird keinerlei Abkürzungen während eures Spieldurchlaufs geben, die ihr im Notfall gehen könnt. Wählt also mit Bedacht.

„Das ist in Ordnung. Ich habe mir im Prolog nur zweimal den Rücken gebrochen.“

Nun, einen Tag nachdem der Hardcore-Modus in KCD2 gestartet ist, melden sich die ersten Stimmen aus der Community dazu. In einem Thread auf Reddit entstehen nicht nur die ersten Memes darüber, wie hart das Ganze wirklich ist, sondern es findet sich auch viel Verzweiflung und Begeisterung für den neuen Modus:

Regular-Potential141: „Das ist in Ordnung, ich habe mir nur zweimal während des Prologs den Rücken gebrochen.“

Black_Brush: „Nein, das ist nicht in Ordnung… Ich will nach Hause.“

BadXiety: „Berühr Gras, oh, der Rücken tut weh. Ich möchte es noch einmal versuchen, mit allen negativen Vorteilen aktiviert, um es noch mehr zu spüren.“

Spartan343x: „Bin gerade auf Schloss Trosky angekommen. Ich bin vorsichtig optimistisch, lol“

Bupbupper: „Ich habe schon eine Menge Spaß. Ich habe dadurch mehr mit den umherwandernden NPCs interagiert und die Straßen ein bisschen besser kennengelernt.“

Die meisten nehmen ihr Scheitern mit Humor und wollen den Hardcore-Modus trotzdem weiter angehen. Viele hadern noch etwas mit den Survival-Effekten, sind aber vorsichtig positiv, dass sie das schon in den Griff kriegen werden. Immerhin gibt es einen Haufen Tränke, für alle möglichen Lebenslagen.

Manche Fans nehmen den Realismus des Spiels allerdings auf andere Art und Weise in ihr Leben mit. Auf Google tauchen immer wieder Rezensionen zu realen Schauplätzen auf, die sich verdächtig nach einem Spielerlebnis aus KCD2 anhören: Spieler rezensieren auf Google reale Schauplätze aus Kingdom Come 2, klagen über fliegenden Dung, gestohlenes Silber und Tage am Galgen