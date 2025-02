Während einige Spieler schon jetzt Kingdom Come 2 zocken, muss eine Filiale Vorbestellungen stornieren

Eigentlich soll Kingdom Come: Deliverance 2 erst am 4. Februar 2025 erscheinen. Wer sich das Rollenspiel für Konsolen in der physischen Variante bestellt hat, kann mit etwas Glück jedoch schon jetzt spielen. Mit Pech kann euch jedoch auch eine überraschende Stornierung ins Haus flattern.

Wieso zocken Spieler schon jetzt? Offiziell soll der Release von Kingdom Come: Deliverance 2 am Dienstag, dem 4. Februar 2025, stattfinden, und zwar um 17 Uhr unserer Zeit. Da das Rollenspiel der Warhorse Studios kein Online-Game ist, das ständig mit irgendwelchen Servern verbunden sein muss, gilt diese Restriktion jedoch nur für digitale Versionen.

Wer sich hingegen eine der physischen Editionen für PlayStation 5 oder Xbox Series vorbestellt hat, der kann seine Packung mit etwas Glück bereits in den Händen halten, installieren und spielen. Auf sozialen Plattformen wie Reddit zeigen mehrere glückliche Vorbesteller, dass sie ihre Version des Spiels bereits erhalten haben.

Alkros gehört zu den ersten Besitzern des RPGs und bestätigt auf Reddit: „Ich war in der Lage, das Spiel zu installieren und zu starten, nachdem ich ein 80 GB großes Update auf Version 1.011 heruntergeladen hatte.“

Alternativ gehört ihr, wie beispielsweise Luke Dale, zum Cast des Spiels und habt vom Entwickler selbst eine Version von Kingdom Come 2 erhalten (via Reddit). Der Schauspieler hat Hans Capon in beiden Teilen sein Gesicht und seine Stimme geliehen.

Der launige CGI-Trailer zu Kingdom Come Deliverance 2:

Wer sich auf GameStop verlässt …

Was ist mit den Stornierungen? Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass es der Handelskette GameStop schlecht geht. Alle in Deutschland verbleibenden Läden mussten diese Woche geschlossen werden. Dass sich die aktuell schwierige Situation von GameStop auch in anderen Ländern auf Kunden auswirkt, zeigt der Post von Copperypuddle auf Reddit.

Der hatte sich über gamestop.com die fast 200 US-Dollar teure Collector’s Edition von Kingdom Come: Deliverance 2 für die Xbox Series X vorbestellt. Jetzt gab es laut des Posts kurz vor dem Launch die Mitteilung, dass man die Bestellung aufgrund der hohen Nachfrage stornieren musste. Der Nachwuchs würde dazu „Schade, Marmelade“ sagen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie reagiert die Community? Unter dem GameStop-Post schreiben mehrere Vorbesteller, dass sie mehr Glück haben.

revthejedi erklärt auf Reddit: „Ich habe meine am 5. November bestellt und sie ist fertig für den Versand. Tut mir sehr leid, Threadersteller.“

Ravix_oF hinterfragt den von GameStop genannten Grund auf Reddit: „Die Ausrede ist definitiv Blödsinn. Eine hohe Nachfrage entsteht zum Zeitpunkt der Vorbestellung, nicht erst kurz vor der Auslieferung. Sie haben ihr Kontingent überverkauft, oder jemand klaut es für sich selbst.“

The-eggy-one wundert sich auf Reddit: „Ich bin ehrlich gesagt ziemlich überrascht, in diesem Thread zu lesen, dass so viele Leute immer noch physische Spiele kaufen. Buchstäblich alle meine Freunde und ich haben nur noch online bestellt, seit die PS4 herauskam.“

Mit Blick auf die Früh-Zocker macht sich ein gewisser Neid breit. Einige Spieler hoffen aber auch darauf, dass sie über die nächsten Tage hinweg nicht unverhofft über Spoiler zum Spiel stolpern werden.

ACO_22 schreibt auf Reddit: „So traurig, dass ich für dieses Spiel auf den PC umgestiegen bin und nun wie ein Trottel bis zur Veröffentlichung warten muss :(.“

ReFlectioH äußert auf Reddit eine Bitte: „Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß, aber bitte verderbt nicht die Handlung für alle anderen!“

Whispering_Wolf witzelt auf Reddit: „Das ist keine Day-1-Edition, sondern eine -4-Days-Edition! Viel Spaß!“

OfficiallyExtinct kommt aus Deutschland und zeigt sich dankbar auf Reddit: „Hab es SEHR früh bekommen. Vielen Dank, DHL.“

Was muss ich zu Kingdom Come wissen? Das erste Rollenspiel der Warhorse Studios erschien am 13. Februar 2018 und mauserte sich trotz einiger technischer Baustellen zum Überraschungserfolg. Auf Steam steht das Rollenspiel bei 83 % positiven Rezensionen.

Wie Teil 1 wird sich auch die Fortsetzung, die am 4. Februar 2025 für PC und die Konsolen erscheint, um Heinrich, den Sohn eines Schmieds, drehen. Euch erwartet in beiden Spielen Open-World-Abenteuer aus der Ego-Perspektive, die einen großen Fokus auf die Story, eine authentische Simulation der Spielwelt sowie die Rollenspielerfahrung setzen.

Die KCD-Reihe verfolgt dabei einen Ansatz der alten Schule, der euch vergleichsweise wenig an die Hand nimmt, dafür aber auch viele Freiheiten gewährt. Alles Weitere erfahrt ihr hier: Alles zu Release, Preis, Editionen, Systemvoraussetzungen, Preload, Roadmap und Umfang von Kingdom Come Deliverance 2.