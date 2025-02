Großer YouTuber für MMORPGs spielt Kingdom Come 2, das könnte sich auf seinen Kanal auswirken: „Hat mich verändert“

Der MMORPG-Experte und YouTuber TheLazyPeon hat Kingdom Come Deliverance 2 gespielt, ohne den Vorgänger zu kennen. Das könnte die Ausrichtung seines Kanals für immer verändert haben.

Wer ist TheLazyPeon? Mit 685 Videos und 758.000 Abonnenten ist TheLazyPeon einer der größten YouTuber für das Genre der MMORPGs. Seit vielen Jahren schon liefert er Angespielt-Berichte, Genre-Betrachtungen und persönliche Einblicke in sein Leben in Thailand.

Über Singleplayer-Rollenspiele spricht der „faule Arbeiter“ normalerweise hingegen nicht. Entsprechend überraschend ist es, dass der Content-Creator auf YouTube jetzt eine Einschätzung zu Kingdom Come Deliverance 2 veröffentlicht hat. Umso mehr, weil TheLazyPeon den Vorgänger nie gezockt hat.

Hoffentlich hat TheLazyPeon unser Tipps-Video zu Kingdom Come 2 gesehen:

Eine Mittelalterwelt zum Verlieben

Wie fällt der Ersteindruck von TheLazyPeon aus? Zu Beginn des Videos macht der MMORPG-Experte noch einmal klar, dass er mit RPGs, die einen großen Fokus auf Story und Zwischensequenzen legen, normal gar nichts anfangen kann. Vor allem, wenn diese eine Ego-Perspektive nutzen würden.

Kingdom Come Deliverance 2 habe ihn jedoch bereits in den ersten Stunden regelrecht umgehauen. Er kann es nach etwa zwölf Stunden nicht erwarten, noch viel mehr von dem umfangreichen Rollenspiel der Warhorse Studios zu sehen. Besonders lobt er:

Die toll geschriebenen Dialoge („die NPCs reden wie echte Leute“) gehören zum Besten, was TheLazyPeon bisher in einem Spiel erlebt hat.

„Zwischensequenzen, Animation und Erzählung sind bisher ganz klar S-Tier“ – so schaffen sie es, dass auch jemand wie er, der normal keine langen Cutscenes mag, jede Sequenz mit großer Freude schaut.

Die detailreiche Welt von Kingdom Come 2 sieht fantastisch aus, gleichzeitig läuft das Spiel super auf seinem PC. Das muntere Treiben der Bewohner sorgt zudem immer wieder dafür, dass der YouTuber sich dabei erwischt, nur zuzuschauen, statt selbst zu spielen.

Das Spiel hat die realistischste Umsetzung von Alchemie und Schmiedekunst, die er jemals in einem Spiel erlebt hat.

Der rudimentäre Stil der Karte unterstützt das Gefühl, die Welt eigenständig erkunden zu müssen.

TheLazyPeon hat im Laufe der Jahre viele Spiele mit einem direktionalen Kampfsystem gespielt, etwa Chivalry oder Mordhau. Kingdom Come 2 ist aus seiner Sicht das Spiel, das diese Art von Kampf bisher am realistischsten umsetzt. Es brauchte aber einiges an Übung, um sich in das System reinzufuchsen.

TheLazyPeon betont bei all dem Lob, dass für ihn in Kingdom Come 2 bisher lange nicht alles rund gelaufen ist. Als jemand, der den Vorgänger nicht gespielt hat, war er vor allem über die anfangs teils harte Lernkurve überrascht. Eine Quests, für die er Banditen erledigen musste, hat ihn etwa unzählige Versuche gekostet, weil er viel zu schwach für eine offene Konfrontation war.

Wenn man sich irgendwo in einem Wald wiederfindet, mitten in der Nacht, weit entfernt vom eigenen Bett, unvorbereitet und ohne Fackel, mitten in einer Quest … und die letzte Speicherung ist eine Weile her … man bekommt schnell das Gefühl, das man am Arsch ist. Genau das passierte mir mehrfach. Das war ganz schön frustrierend.

Hat man sich aber durch diese anfängliche Erfahrung durchkämpft, sich Ausrüstung, Groschen und ein Pferd besorgt, und wenn man dabei nach und nach die Systeme und Möglichkeiten versteht, Quests erfolgreich abschließt … „ab hier fängt es an, sich richtig gut anzufühlen.“ Man habe jeden Morgen das Gefühl, sich in ein episches Abenteuer aufzumachen.

Sein Fazit: Kingdom Come 2 ist ein First-Person-Mittelalter-GTA, aber mit einem deutlich realistischen und immersiveren Fundament, da die Bewohner einen klaren Tagesablauf haben und sich die Taten des Spielers merken. Man kann nicht einfach herumlaufen und alle umbringen.

Durch diese Erfahrung denkt der YouTuber laut darüber nach, seinen Kanal in Zukunft für Singleplayer-RPGs zu öffnen: „Das hat mich verändert“. Bei MMORPGs ist aktuell eh nicht allzu viel los, und Kingdom Come 2 möchte er auf jeden Fall weiterspielen.

Hier könnt ihr euch das etwa 14 Minuten lange Video von TheLazyPeon anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie reagiert die Community auf das Video? Bislang kommt das Video auf YouTube auf über 225 Kommentare, über 2.200 Daumen hoch und mehr als 41.500 Aufrufe.

chrisb4894 schreibt unter dem Video: „Ich würde mich freuen, wenn du mehr Spiele-Genres als MMOs abdecken würdest, denn wie du schon sagst, ist der Markt im Moment sehr fade, ich liebe deine Inhalte.“

XiLock_Alotx kommentiert: „Ich habe auch nie Teil 1 gespielt. Und seit dem Start von KCD2 habe ich mehrere Tage Urlaub auf der Arbeit eingelegt, weil ich so süchtig nach diesem Spiel bin. Ich möchte jeden Tag in dieser Welt LEBEN.“

_JB89 lobt den Peon: „Du bist der einzige Streamer, dessen Videos ich mir tatsächlich regelmäßig anschaue. Du scheinst immer die gleichen Gedanken und Meinungen zu Spielen zu haben wie ich. Ich freue mich darauf, mehr Inhalte von diesem Spiel zu sehen, denn ich bin genauso überwältigt davon wie du manchmal – lol. Mach weiter so!“

byrdfeathers3552 erklärt: „KCD1 war eigenwillig, aber fantastisch. Ich bin so froh, dass KCD2 die Liebe bekommt, die es verdient.“

Was muss ich zu Kingdom Come wissen? Das erste Rollenspiel der Warhorse Studios erschien am 13. Februar 2018 und mauserte sich trotz einiger technischer Baustellen zum Überraschungserfolg. Auf Steam steht das Rollenspiel bei 83 % positiven Rezensionen.

Wie Teil 1 dreht sich auch die Fortsetzung um Heinrich, den Sohn eines Schmieds. Euch erwartet in beiden Spielen Open-World-Abenteuer aus der Ego-Perspektive, die einen großen Fokus auf die Story, eine authentische Simulation der Spielwelt sowie die Rollenspielerfahrung setzen.

Die KCD-Reihe verfolgt dabei einen Ansatz der alten Schule, der euch vergleichsweise wenig an die Hand nimmt, dafür aber auch viele Freiheiten gewährt. Alles Weitere erfahrt ihr hier: Alles zu Release, Preis, Editionen, Systemvoraussetzungen, Preload, Roadmap und Umfang von Kingdom Come Deliverance 2.