Ein neues RPG auf Steam macht den Schmetterlingseffekt zum Hauptcharakter, begeistert Spieler durch kreativen Trailer – „Ich war schon nach 30 Sekunden überzeugt“

Vor einer Niederlage in Dune: Awakening solltet ihr euch besonders in Acht nehmen, denn sie ist fataler als die anderen

Clockwork Revolution scheint eine interessante Geschichte, eine spannende Welt, Dialoge, Gameplay und Zeitreisen als Spielmechanik in einem Projekt zu vereinen, das bei Spielern für großes Interesse und Vorfreude sorgt. Falls euch das RPG jedoch noch nicht absurd genug ist, könnte ein anderes Spiel des Xbox Games Showcases 2025 spannender sein: Ich weiß nicht, was das war – aber ein laufender Leuchtturm hat mein Herz gewonnen und kommt als RPG zu Steam

Worum geht es in Clockwork Revolution? In dem First-Person-RPG regiert eine skrupellose und geheimnisvolle Herrscherin, Lady Ironwood, über die im Steampunk-Stil eingehüllte Metropole Avalon. Sie kam an die Macht, da sie die Fähigkeit besitzt, die Vergangenheit zu ihren Vorlieben zu verändern. Eine Fähigkeit, an die nun auch der Spieler gelangt ist.

Geoff Keighley will eines der besten RPGs des Jahres würdigen, tritt in Fettnäpfchen und erzürnt Entwickler: „Gefährlicher Weg“

Die grandiose SciFi-Serie The Expanse bekommt ein eigenes Rollenspiel auf Steam und erinnert an eines der besten RPGs der letzten 20 Jahre

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to