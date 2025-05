Das große Superhelden-MMO bekommt bessere Grafik

Das große Superhelden-MMO DC Universe Online hat ein neues Update bekommen: Patrol 2: Justice League Dark Cursed. Dabei gibt es unter anderem ein Grafik-Update und auch eine Funktion für privates Matchmaking.

Was für ein Update ist das? Patrol 2: Justice League Dark Cursed ist das aktuelle Update für DC Universe Online. Dabei handelt es sich um eine neue Kampagne für das Game. Bei Abschluss gibt es eine Menge Belohnungen wie In-Game-Währung, Shaded Comic Material mit drei anpassbaren Farbslots, ein Rang 140-Artefact-Pack und ein Level-7-Ally-Pack.

In der Story des Updates taucht ein Fluch auf, der die magische Welt bedroht. Als Konsequenz daraus verlegt John Constantine das House of Mystery auf den Friedhof von Gotham. Dort hoffen er und Zatanna auf Unterstützung.

Wer das Event erfolgreich abschließt, erhält übrigens John Constantine als neuen Verbündeten. Außerdem gibt es ein Grafik-Update sowie eine neue Matchmaking-Funktion.

Bessere Grafik für PCs und mit Freunden kämpfen

Was bringt das Grafik-Update? Das Grafik-Update betrifft alle PC-Spieler. Mit dem Update werden die Grafiken am PC an die der Konsolen-Versionen angepasst. Laut den Patch-Notes werden dafür 4,5 Gigabyte zusätzlichem Speicherplatz auf der Festplatte benötigt.

Das Entwicklerteam gibt in den Patch-Notes an, dass dieses aktuelle Update ein Teil weiterer und andauernder Verbesserungen an der Grafik ist.

Was macht die neue Match-Making-Funktion? Ab sofort gibt es eine Neuerung beim Matchmaking: In den benutzerdefinierten Einstellungen kann Privates Match ausgewählt werden. Damit startet die nächste Instanz nur mit den Personen, die aktuell in einer Gruppe sind.

Die Entwickler warnen jedoch, dass manche Inhalte mit kleineren Gruppen nicht funktionieren könnten. Sie bitten aber auch darum, gefundene Bugs zu melden. Wenn ihr das neue Update durch habt und überlegt, was ihr als Nächstes machen sollt, haben wir hier vielleicht die genau richtige Inspiration für euch: Neue MMOs und Multiplayer-Spiele 2025: Auf diese Releases könnt ihr euch freuen