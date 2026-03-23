6 starke Animes, die viel zu früh zu Ende waren

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4 Min. Jasmin Beverungen 1 Kommentar Lesezeichen

Es gibt Animes, die leider viel zu früh ihr Ende fanden. MeinMMO listet euch 6 spannende Animes auf, bei denen sich Fans mehr erhoffen.

Einige Animes gelten als Meisterwerke, weil die Story rundum perfekt und abgeschlossen ist. Hier würde es sich wohl niemand wagen, noch einmal an die Serie zu gehen und ihr Ende noch etwas hinauszuzögern.

Es gibt aber auch Animes, die eine Fortsetzung verdient hätten. Entweder, weil die Handlung mittendrin aufhört, oder aber, weil man einfach mehr von der Welt sehen möchte und es nicht schlimm wäre, wenn das Werk noch erweitert wird.

MeinMMO listet euch 6 Animes auf, bei denen das Ende viel zu früh kam. Dabei haben wir uns 3 Serien rausgepickt, die den Manga noch weiter adaptieren müssten, sowie 3 Animes, die komplett abgeschlossen sind.

No Game No Life

  • Release: April 2014
  • Wo im Stream? Amazon Prime Video (aniverse)
No Game No Life: Anime löst Konflikte durch Spiele, nicht durch Gewalt
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Worum geht es? Sora bildet zusammen mit seiner kleinen Stiefschwester das Gamer-Duo Blank. Die beiden sind hochbegabt, aber gleichzeitig soziale Außenseiter. Eines Tages werden sie jedoch vom Gott der Spiele in die Welt Disboard teleportiert.

Dort gibt es eine goldene Regel: Alles muss durch Spiele entschieden werden, selbst Kriege und andere Konflikte, die in Gewalt enden könnten. Die Geschwister setzen sich das Ziel, die 16 Völker der Welt zu vereinen, um schließlich Gott selbst herauszufordern.

Wieso hat der Anime eine Fortsetzung verdient? Der Anime fällt sofort mit seinem bunten Zeichenstil und seiner interessanten Welt auf. Er ist so einzigartig, dass viele Fans sich auch heute noch wünschen würden, dass er weitergeht. Die Serie deckt nämlich nur die ersten 3 der 12 Bände der Light Novel ab. Es gäbe also noch massig Material, das gezeigt werden könnte.

Hinzu kommt, dass Staffel 1 mit einem großen Cliffhanger endet. Das Ende deutet auf eine riesige Konfrontation hin, die nie stattgefunden hat. 

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nWo4Life
#1256290

Claymore hab ich hier zu hause und stimme da voll zu! Der anime ist echt super

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