Die Fans von One Piece sind so akribisch, dass „Zorro“ auf Netflix genau 100 Gegner bekämpfen musste

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2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Die Fans von One Piece sind so akribisch, dass „Zorro“ auf Netflix genau 100 Gegner bekämpfen musste

Die Netflix-Serie zu One Piece soll Neulinge sowie Veteranen des Animes bespaßen. Der Schauspieler von Zorro, Mackenyu, kennt seine Fans ganz genau und bat das Produktionsteam um eine wichtige Zahl.

Was war für Zorro so wichtig? Auf der Insel Whiskey Peak gibt es eine Szene, in der Zorro sich ganz alleine einem gewaltigen Kampf stellen muss. Die freundlichen Bewohner entpuppen sich nämlich als 100 Kopfgeldjäger, die der Baroque-Firma angehören, einer kriminellen Organisation.

Zorro steht alleine in der Nacht auf und stellt sich der feindlichen Übermacht, um seine schutzlose Crew zu beschützen. Damit diese Szene so akkurat wie möglich ist, hatte Mackenyu eine Bitte an das Produktionsteam:

Ich habe 100 Gegner bekämpft. Und ich wusste, dass die Fans sie zählen werden. Ich habe ihnen gesagt, dass es genau 100 sein müssen.

Mackenyu im IGN-Video auf Instagram

Auf Reddit stimmen die besagten Fans dem zu. Viele schreiben, dass Mackenyu seine Fans kenne und dass einige tatsächlich nachgezählt hätten. Sie loben den Schauspieler dafür, dass er auch an die Hardcore-Fans denken würde.

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Szene fand unter krassen Bedingungen statt

Wie akribisch sind Fans? Die Hardcore-Fans von One Piece stellen regelmäßig Theorien auf, wie es in vielen Franchises der Fall ist. Dabei kann es Zusammenhänge zwischen einzelnen Kapitelzahlen oder bestimmten Teufelsfrüchten geben. Oft kommt es vor, dass sie sich bewahrheiten.

Hat Mackenyu die Szene selbst durchgeführt? Tatsächlich hat Mackenyu die komplette Szene selbst gedreht und keinen Stuntman genutzt. Das liegt vermutlich daran, dass Mackenyu auch privat ein guter Schwertkämpfer ist. Sogar so gut, dass er sich für eine Szene schlechter machen musste.

Die Szene mit den 100 Kämpfern soll 6 Stunden in Anspruch genommen haben und das innerhalb von 8 Tagen. Dabei musste Mackenyu allerdings mit einer Blessur kämpfen: Er soll seinen Finger gebrochen haben.

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All diese Dinge zeigen, wie viel Leidenschaft der Schauspieler an den Tag legt. Es gibt noch eine weitere Sache, die er sogar noch schneller macht als die Fans von One Piece. Dafür wird er von vielen bewundert: Ein Schauspieler aus One Piece ist schneller als die Zuschauer, macht das Gegenteil von Zorro

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