Auch im echten Leben steht Zorro aus der Netflix-Serie zu One Piece, übertrifft sogar die eigenen Fans

Die Schauspieler aus der Netflix-Adaption von One Piece geben alles für ihre Rolle. Das bemerken sogar die Fans und meinen, dass sie mit einem Darsteller nicht mithalten können.

Wie sehr mögen die Schauspieler ihren Job? In der Vergangenheit zeigten die Darsteller der Strohhutbande immer wieder, wie ernst sie es mit ihrer Rolle meinen. Auch andere Schauspieler gaben für die Serie alles, was sie haben:

Mackenyu gibt für seine Rolle alles und lässt immer wieder erkennen, dass er selbst ein großer Fan der Serie ist. Jetzt hat er mit einer kleinen Aktion die Fans so beeindruckt, dass die meinen, er sei eigentlich der größere Enthusiast.

Mackenyu ist schneller als seine Rolle

Was hat er gemacht? Vor wenigen Tagen erschien ein neues Video auf dem X-Account von Netflix, das einen kleinen Clip zu Nico Robin aus der Serie zeigt. Sie dreht sich um, läuft in Richtung Kamera und beendet das Video mit der Pose, in der sie ihre Teufelskräfte einsetzt.

In den Kommentaren freuen sich viele Fans darauf, sie zu sehen. Sie können es gar nicht abwarten, sie in der finalen Serie zu sehen, und finden, dass sie die perfekte Nico Robin sei.

Obwohl in dem Video nicht viel zu sehen ist, zeigen Fans ihre Zuneigung zum Clip und der Schauspielerin von Nico Robin mit einem Like. Dabei fällt auf, dass Mackenyu innerhalb von 15 Sekunden mit einem Like auf das Video reagierte.

Die Fans auf X fragen sich, ob es überhaupt irgendjemand geschafft hätte, Mackenyu beim allerersten Like zu schlagen. Ein User findet, dass der Schauspieler mit der Aktion ein größerer Fan sei als er selbst.

Warum ist das so ironisch? Seine Rolle Zorro ist für seine Verpeiltheit bekannt. Er kommt überhaupt nicht schnell ans Ziel, da er sich immer wieder verläuft. Dass sein reales Vorbild den Like-Button so schnell gefunden hat, unterscheidet ihn von seiner Rolle.

