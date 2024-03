One Piece auf Netflix: Der Schauspieler von Zorro war eigentlich ein zu guter Schwertkämpfer für seine Rolle

In der Live-Action-Adaption von One Piece schlüpfen echte Schauspieler in die Rolle der Strohhutbande. Der Schwertkämpfer Zorro wird dabei von Mackenyu Arata verkörpert. Doch im Gegensatz zu seinen Kollegen musste er ein paar Takte herunterfahren, da er Zorros Können sogar übertraf.

Wieso ist Mackenyu zu gut für Zorro? In einem Interview verriet Mackenyus Kollege Steven John Ward, der in der Serie als Mihawk zu sehen ist, dass Mackenyu ein guter Schwertkämpfer sei (via TikTok). Der Zorro-Schauspieler würde Schwertkampfunterricht nehmen, seitdem er etwa 3 Jahre alt ist.

Das Problem: Zu Beginn von One Piece ist Mihawk der beste Schwertkämpfer der Welt. Zorro hat den großen Traum, ihn eines Tages zu übertrumpfen. Doch gerade zum Anfang des Animes unterliegt Zorro Mihawk in einem Duell.

Wie gut seine Fähigkeiten wirklich sind, könnt ihr im folgenden Trailer erahnen:

Deshalb musste der Schauspieler von Mihawk sich anstrengen, dass seine Schwertkampfkunst besser aussieht als Mackenyus. Er musste quasi in 3 Monaten das lernen, wofür Mackenyu rund 23 Jahre Zeit hatte.

Wie gut die Fähigkeiten von Mackenyu sind, wird an einem Beispiel von Ward deutlich:

Dieser Mann ist so gut im Schwertkampf. Er würde dich mit dem Schwert so angreifen, dass er wenige Millimeter vor meiner Nase stoppen würde. Er ist wirklich unglaublich mit Schwertern. Steven John Ward, via TikTok

Doch Ward verriet, dass der Schauspieler von Zorro ihm dabei etwas geholfen habe. Womöglich habe er sich extra ungeschickt angestellt oder ihm Tipps verraten, wie er wie ein echter Schwertkämpfer aussieht.

Anderer Strohhutpirat musste härter trainieren

Was sagen Fans dazu? In den Kommentaren unterhalb des TikTok-Videos, in dem das Interview zu sehen ist, sind viele Fans beeindruckt von der Leistung der beiden. Beide hätten fantastisch geschauspielert.

Ein User geht davon aus, dass wir in Staffel 2 noch bessere Kämpfe mit Zorro erleben werden. Mackenyu hätte aufgrund der Covid-Pandemie, die zum Zeitpunkt des Drehs herrschte, sein eigenes Stuntdoubleteam nicht mitbringen können.

Das Stuntteam, das ihm vor Ort gestellt wurde, hätte nicht mit ihm mithalten können. Deshalb hätte Mackenyu einige Gänge zurückfahren müssen. Ob das stimmt, werden wir mit Staffel 2 der Netflix-Serie sehen.

Waren die anderen Schauspieler auch solche Naturtalente? Neben Zorro ist Sanji einer der Strohhutpiraten, der den meisten Körpereinsatz zeigt. Im Gegensatz zu Ruffy waren seine Kampfeffekte nicht mit CGI erstellt worden, weshalb Schauspieler Taz Skylar täglich 8 Stunden trainierte, um möglichst viele Szenen ohne sein Stuntdouble zu drehen. Durch sein knallhartes Training konnte er die Kampfszenen selbst ausführen.

Ein weiteres Mitglied der Strohhutbande wird sich vermutlich keine Sorgen machen müssen, denn hier werden wie bei Ruffy CGI-Effekte zum Einsatz kommen. Die Premiere gibt es dann in Staffel 2: One Piece auf Netflix bekommt Staffel 2 und ein neuer Charakter ist mit dabei