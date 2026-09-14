Ein SciFi-Film mit Christian Bale floppte vor über 20 Jahren kläglich, dabei nahm er John Wick vorweg und ist heute Kult

Dank seiner Rolle in der Batman-Trilogie von Christopher Nolan ist Christian Bale einer der bekanntesten Schauspieler der Welt, doch auch er hat Filme in seiner Historie, die mit der Zeit vergessen wurden. Darunter auch ein kultiger Sci-Fi-Streifen, der an den Kinokassen versagte.

Um welchen Film geht es? Nicht jeder Film kann erfolgreich werden. Das zeigt ein Sci-Fi-Kultfilm mit Christian Bale, der 2002 erschienen ist: Equilibrium von Regisseur Kurt Wimmer.

Im Film entstand nach einem katastrophalen 3. Weltkrieg ein totalitäres Regime, das stark an das Werk 1984 von George Orwell erinnert. Das Regime verbietet jede Art von Emotion, denn das sei der Grund für Krieg und Konflikte – es gibt sogar eine Substanz, die man sich täglich injizieren soll. Um das durchzusetzen und Widerstände niederzuschlagen, gibt es die Kleriker. Das sind Mitglieder einer Spezieleinheit zu der auch Christian Bales Figur John Preston gehört.

Doch selbst der beste Soldat kann nicht ewig seine Emotionen und eigenständigen Gedanken blockieren, und langsam bröckelt auch bei Preston die Fassade.

Video starten In Equilibrium muss Christian Bale ein Regime ohne Emotionen verteidigen Autoplay

Eine besondere Kampftechnik mit Knarren

Was macht Equilibrium so besonders? Der Film konzentriert sich vor allem auf 2 Ebenen. Die erste behandelt das Thema Emotionen. Die Kleriker wollen nicht nur Widerstände niederschlagen, sie müssen auch alles emotionsauslösende zerstören. Dazu gehören etwa Musik, Gedichte oder Kunstwerke.

Als Kleriker spielt Bale diese Emotionslosigkeit anfangs, aber zeigt mit seiner Mimik im Verlauf des Films, wie er langsam an Emotionen gewinnt.

Die andere Ebene von Equilibrium ist die Action. Die Kleriker im Film lernen die fiktive Kampftechnik Gun-Kata, eine Art Mix aus Martial-Arts und Knarren, ähnlich wie in Matrix oder John Wick. Anders als die dort gezeigten Techniken werden die Waffen aber rumgewirbelt, als Hämmer benutzt oder einfach mitten im Kampf aus dem Ärmel heraus nachgeladen.

Das ist zwar nicht sehr realistisch, aber in einem YouTube-Video von Corridor Crew loben Stuntmen die Umsetzung trotzdem. Laut einem der Experten wurden in einer Szene nicht nur Eintrittswunden mit praktischen Effekten umgesetzt, sondern gleichzeitig auch Austrittswunden, damit alles mit den unzähligen Schüssen gleichzeitig passiert. Das sehe man nie in Filmen.

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Finanzieller Flop

Wie kam Equilibrium an? Finanziell war der Film eine Enttäuschung. Laut IMDb lag das Budget geschätzt bei 20 Millionen US-Dollar (etwa 17,3 Millionen Euro). Eingespielt hat der Film aber nur etwas über 5 Millionen US-Dollar weltweit (etwa 4,3 Millionen Euro).

Die Kritiker schienen auch nicht besonders beeindruckt gewesen zu sein. Auf Rotten Tomatoes kommt der Film bei 88 Kritiken auf einen niedrigen Wert von 40 %. Die Fans sind deutlich positiver eingestimmt. Bei über 250.000 Reviews kommt der Film auf 81 %. Auch auf IMDb scheint der Film viele Fans zu haben. Dort steht Equilibrium bei einer 7,3 von 10 bei über 365.000 Bewertungen.

Wollt ihr euch selbst vom Film überzeugen, ist das gar nicht so leicht. Den Film gibt es aktuell nur im Abo von WOW, Sky Go und Galactic Stream und im YouTube-Store zum Kaufen oder Leihen. Ansonsten könnt ihr ihn physisch auf Blu-ray oder DVD kaufen.

Kennt ihr Equilibrium und was sagt ihr zum Film? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Im Sci-Fi-Genre sind auch Aliens ein wichtiger Bestandteil, aber welche sind eigentlich die besten? Ein Astrophysiker hat eine eigene Liste: Astrophysiker erstellt eine Tier-List zu den besten Aliens, doch nur 4 erreichen den besten Platz