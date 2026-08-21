Einfach einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten 10 Jahre, auf Netflix zum Streamen verfügbar

2024 kehrte eines der legendärsten Filmmonster zurück ins Kino, diesmal sogar aus seinem Heimatland Japan. Daraus wurde nicht nur ein spektakulärer Action-Film, die riesige Echse bekam in über 70 Jahren ihren ersten Oscar.

Um welchen Film geht es? 2023 erschien mit Godzilla Minus One ein neuer Film mit der legendären Riesenechse, die 1954 das erste Mal Städte plattgemacht hat. Das Besondere an dem Film war, dass es der erste japanische Godzilla-Film seit Shin Godzilla im Jahre 2016 war.

Im Fokus steht der desertierte Kamikaze-Pilot Koichi Shikishima, der vortäuschte, dass sein Flugzeug nicht funktioniert. Auf einer Insel mit Ingenieuren trifft er plötzlich auf ein Monster. Statt es mit einem Flugzeug zu erschießen, erstarrt Shikishima vor Angst und alle bis auf den Leiter der Ingenieure und ihm werden vom Monster getötet.

Mit seiner Reue lebt Shikishima in einer zerstörten Stadt und versucht, mit einer Frau und einem kleinen Mädchen zu leben. Doch bei einem seiner Jobs trifft er erneut auf das Monster. Diesmal ist Godzilla aber ein ordentliches Stück gewachsen, aufgrund der Atomwaffentests der USA. Zusammen mit anderen stellt er sich der Bedrohung Japans und den eigenen Dämonen.

Es entstand ein Sci-Fi-Film, der nicht nur bei den Kritikern und dem Publikum gut ankam, sondern auch einen neuen Meilenstein für das Franchise darstellte.

Video starten Der erste Teaser zu Godzilla Minus Zero holt die legendäre Riesenechse zurück Autoplay

Der erste Oscar für die Riesenechse

Wie kam Godzilla Minus One an? Godzilla Minus One gilt als einer der besten Filme mit der Riesenechse. Schaut man sich den Film auf Rotten Tomatoes an, wird das deutlich. Bei 213 Kritiken erreicht Minus One einen beachtlichen Kritiker-Score von 99 %. Auch die Fans sind begeistert gewesen. Bei über 5000 verifizierten Nutzer-Wertungen erreicht der Film 98 %.

Finanziell wird sich der Auftritt von Godzilla auch gelohnt haben. IMDb schätzt das Budget auf 15 Millionen US-Dollar. Der Film nahm weltweit aber über 113 Millionen US-Dollar ein – ein großer Erfolg.

Kein Wunder also, dass noch dieses Jahr die Fortsetzung: Godzilla Minus Zero ins Kino kommt.

Die wohl größte Ehrung für den Film gab es aber bei der Oscarverleihung 2024. Der Film erhielt den Oscar für die besten visuellen Effekte – der erste Oscar in der langen Historie von Godzilla.

Den Film könnt ihr auf Netflix aktuell streamen, sogar in einer speziellen Schwarz-Weiß-Fassung.

Was sagt MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes zum Film? Godzilla Minus One ist ein echtes Spektakel. Die Monster-Ikone sah selten so gut und so furchterregend aus. Was den Film aber so wunderbar macht, ist die menschliche Komponente und Themen wie Schuld, Erlösung und Heldentum.

Dadurch entsteht einer der wenigen Godzilla-Filme, in denen die Story mit den Menschen auch gut ist. Selbst wenn man kein Fan von Godzilla ist, kann man den Film also schauen.

Kennt ihr den Film und welche Filme auf Netflix könnt ihr noch empfehlen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Auf Netflix gibt es diverse Titel zu Godzilla, darunter auch ein Anime, der eine seiner stärksten Formen zeigt: Eine mächtige Version von Godzilla ist so kompliziert, dass ihr einen Doktortitel braucht, um sie zu verstehen