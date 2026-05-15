Ein Gegner von Godzilla ist so mächtig, dass er selbst den stärksten Angriff der Riesenechse spielend abwehrt

Godzilla musste sich schon vielen starken Gegnern stellen. Einer von ihnen ist jedoch eine alternative Version seiner selbst, die aus dem Weltraum kommt und in einem Film mit einigen mächtigen Fähigkeiten ausgestattet ist.

Wer ist der Gegner? Eine Version von Godzilla, die aus dem Weltraum kommt, heißt – Trommelwirbel – … Spacegodzilla, richtig!

Seinen ersten Auftritt feierte die Kreatur im Jahr 1994 im Film Godzilla vs. Spacegodzilla. Schon da bereitete diese alternative Version der Riesenechse dem Original große Probleme.

Spacegodzilla sieht auf den ersten Blick recht ähnlich wie Godzilla aus. Die Unterschiede fallen aber schnell auf: Die Kreatur ist mit Rückenplatten aus Kristallen ausgestattet. Aus den Schultern wachsen ähnliche Höcker aus Kristallen.

Die Haut des Monster ist dunkelblau, und insgesamt ist es 120 Meter hoch – also etwa so groß wie der originale Godzilla. Besonders spannend: der Ursprung von Spacegodzilla liegt in Godzilla selbst.

Bald erwartet uns der nächste Auftritt von Godzilla im Kino. Seht hier den Trailer zur Minus Zero:

Video starten Godzilla kehrt im ersten Teaser zu Minus Zero nach 2 Jahren zurück Autoplay

Ein Monster aus dem Weltraum

Wie ist Spacegodzilla entstanden? Fest steht, dass es Zellen von Godzilla in den Weltraum geschafft haben. Dafür gibt es zwei Erklärungen: Entweder gelangten sich nach dem Kampf zwischen Godzilla gegen Biollante oder gegen Mothra ins All.

Dort wurden die Zellen von einem schwarzen Loch verschlungen. Als sie später aus einem weißen Loch wieder erschienen, sorgten die mächtigen Energien der nahen Sonnen dafür, dass ein neues Wesen entstand – samt Kristallen am Körper.

Welche Fähigkeiten besitzt das Monster? Spacegodzilla teilt sich einige Skills mit seinem Original, darunter der mächtige Energiestrahl, der aus dem Maul abgeschossen wird.

Besonders gefährlich machen ihn aber auch die Kristalle am Körper. Aus den Schulterhöckern kann er zusätzliche Strahlen schießen und Energie aufsaugen, um anschließend eine Art Druckwelle loszuschicken. Die ist so stark, dass sie Feinde einfach wegfegt.

Dank der Kristalle kann Spacegodzilla sogar fliegen und einen mächtigen Schutzschild erschaffen. Letzterer wehrt selbst die mächtigsten Attacken wie Godzillas atomaren Hitzestrahl ab.

Alles in allem ist das Monster also sehr stark und bereitet selbst seinem Original Probleme. Im Film von 1994 entführt Spacegodzilla Godzilla Junior, worauf sich natürlich sein Vater einschaltet.

Doch allein hat Godilla keine Chance gegen seinen Gegner aus dem All. Erst mithilfe des Kampfroboters M.O.G.U.E.R.A, der sich zusätzlich in zwei Roboter aufspalten kann, überwältigt die Riesenechse ihren Feind.

Am Ende wird Godzilla Junior befreit und die Bedrohung aus dem All ist gebannt. Es ist eine dieser Geschichten, die zeigt, dass Godzilla selbst zwar sehr mächtig ist, aber gegen bestimmte Feinde auf die Unterstützung anderer hoffen muss. Spacegodzilla gehört mit Sicherheit zu den gefährlichsten Antagonisten: Die 10 mächtigsten Gegner von Godzilla im Power-Ranking