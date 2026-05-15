Subnautica 2: Silber finden – So erhaltet ihr das Edelmetall für eure Tauchflasche

In Subnautica 2 ist Silber eine der wichtigsten Ressourcen, denn damit könnt ihr verschiedene Dinge wie Fahrzeuge und Upgrades bauen, die euer Überleben sichern. Wie ihr das Edelmetall problemlos bekommt, zeigen wir euch hier.

Wo findet ihr Silber? In Subnautica 2 befindet sich Silber tatsächlich nicht allzu weit von eurem Startpunkt entfernt. Ihr müsst nur an der richtigen Stelle suchen. Um eines der größeren Vorkommen zu finden, richtet ihr euren Kompass nach Norden aus. Haltet dabei den riesigen Korallenbaum in Sichtweite und schwimmt nun geradeaus los. Im Wasser findet ihr dann besondere Felsformationen, die wie Pilze aussehen.

Dort angelangt haltet ihr euch links und schwimmt an ihnen vorbei, bis ihr ein großes Loch im Boden entdeckt. Dieses Loch führt unter Wasser zu einem Höhlensystem. Dort könnt ihr an verschiedenen Steinwänden Silber herausbrechen – dafür ist kein Werkzeug notwendig.

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Wozu benötigt ihr Silber? In Subnautica 2 ist Silber eine der Grund-Ressourcen, um viele nützliche Dinge wie Fahrzeuge zu bauen. Viele wollen aber tatsächlich kein neues Gefährt, sondern die Tauchflasche bauen. Sie sorgt dafür, dass ihr länger unter Wasser bleiben könnt. Für dieses Gerät benötigt ihr:

2x Titan

2x Silber

1x Gummi

Während Titan und Gummi leicht zu finden sind, ist Silber das Material, das als verschollen gilt. Haltet ihr euch aber an unsere Wegbeschreibung, findet ihr in kürzester Zeit ein großes Vorkommen an Silber.

Seid ihr jedoch jemand, der sich nicht lange mit dem Grind auseinandersetzen und lieber alle Materialien parat haben möchte, solltet ihr auf die Console-Commands zurückgreifen. Mit diesen Cheats könnt ihr euch Unmengen an Materialien ins Inventar packen – darunter auch Silber. Wie die einzelnen Commands heißen, findet ihr in unserer Übersicht: Subnautica 2: Console Commands & Cheats – So beeinflusst ihr euer Spiel