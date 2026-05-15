Subnautica 2: Console Commands & Cheats – So beeinflusst ihr euer Spiel

In Subnautica 2 gibt es Möglichkeiten, das Spielerlebnis mit Cheats und Konsolenbefehlen zu beeinflussen. Wir zeigen euch, welche es gibt und wie’s geht.

Was für Cheats kann man verwenden? Bisher gibt es keinen offiziellen Weg, Subnautica 2 über Konsolenkommandos anzupassen. Allerdings lässt sich das Spiel über 2 Mods und passende Konsolenbefehle modifizieren. So könnt ihr das Leben im Spiel erleichtern und die Spielerfahrung anpassen, wie ihr es für euren Spielstil braucht.

Gegenüber PCGamer bestätigten die Entwickler zudem, dass auch offizielle Cheats innerhalb des Early Access in Subnautica 2 einziehen werden.

Welche es gibt und was ihr tun müsst, um sie verwenden zu können, lest ihr hier.

Video starten Der Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 zeigt den neuen Planeten Alterra und einen Ort, den ihr besser nicht besuchen solltet Autoplay

Alle Console Commands & Cheats von Subnautica 2

Diese Konsolenbefehle könnt ihr derzeit in Subnautica 2 benutzen:

Befehl Effekt day Setzt die Tageszeit auf „Tag“ day [Zahl] Setzt die Tageszeit auf eine bestimmte Uhrzeit FOV [Zahl] Setzt euer Sichtfeld auf den gewählten Wert god God-Mode: Ihr bekommt keinen Schaden mehr und braucht weder Essen, Trinken noch Sauerstoff invisible Ihr seid für feindliche Wesen unsichtbar Item [Name] [Zahl] Ihr bekommt die angegebene Anzahl zu dem Item. Beispielsweise gibt euch „Item Silver 10“ 10 Silber ins Inventar. kill Ihr sterbt night Setzt die Tageszeit auf „Nacht“ nocost Etwas ohne Ressourcen herstellen oder verarbeiten oxygen Sauserstoff spielt für euch keine Rolle togglehud Blendet das HUD aus (allerdings nicht wieder ein! Ihr müsst dann neustarten) unlock all Erhalte alle Rezepte, Baupläne und Tagebucheinträge

Folgende Befehle gibt es bereits, sie funktionieren allerdings noch nicht:

Fastswim

Fly

Goto

Noclip

Warp

Konsolenbefehle anwenden – so geht’s

Achtung: Mods bringen grundsätzlich immer eine gewisse Gefahr mit sich, das Spiel zu zerstören. Mods zu installieren, birgt immer das Risiko, sich den Spielstand, das gesamte Spiel oder sogar etwas an eurem Gerät zu zerstören. Sie zu installieren erfolgt deshalb auf eigene Gefahr.

Was muss man tun, um sie nutzen zu können? Um die derzeitigen Console Commands nutzen zu können, müsst ihr folgende Schritte befolgen:

Ladet euch die Mod „UE4SS“ via NexusMods herunter

Sucht den Installationsordner des Spiels Klickt dafür am einfachsten mit der rechten Maustaste auf das Spiel in eurer Bibliothek, wählt „Verwalten“ und dann „Lokale Dateien durchsuchen“

Entpackt dann die Datei im folgenden Ordner: \Subnautica2\Subnautica2\Binaries\Win64

Ladet euch dann die Mod „Console Commands“ via NexusMods herunter

Entpackt dann die Datei im folgenden Ordner: \Subnautica2\Subnautica2\Binaries\Win64\ue4ss\Mods

Hat alles geklappt, solltet ihr nach dem Start die entsprechende Konsole im Spiel nutzen können.

Wie verwendet man die Konsole? Drückt im Spiel einfach die F2-Taste. Damit sollte sich ein Fenster öffnen, das euch verschiedene Kommando-Möglichkeiten anzeigt und euch auch welche manuell eingeben lässt. Hier könnt ihr dann das Gewünschte auswählen oder eines von der oberen Liste eingeben und nutzen.

Subnautica 2 ist eines der meistgewünschten Spiele auf Steam und seit dem Release am 14. Mai 2026 stürzen sich mehrere 100.000 Spieler in die Tiefen des Ozeans. Auch MeinMMO-Redaktionsleiterin Lydia hat sich das Ganze natürlich nicht nehmen lassen und ihre Eindrücke in einem Artikel für euch festgehalten: Ich habe Subnautica 2 wie ein Horror-Spiel und wie ein Cozy Game gespielt und musste lernen, dass es keins von beidem ist