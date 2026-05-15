In Subnautica 2 gibt es haufenweise Ressourcen, aber keine Karte, um sie gezielt zu finden. Wir zeigen euch deshalb, wie ihr Kreaturen-Emaille ohne große Probleme sammeln und für Emailliertes Glas benutzen könnt.

Wie findet man Kreaturen-Emaille? Kreaturen-Emaille könnt ihr ganz einfach abbauen, indem ihr nach weißen Säulen in schwarzem Gebilde Ausschau haltet – sogenannten Nadler-Nestern. So sieht das aus:

Hier könnt ihr Kreaturen-Emaille abbauen.

Findet ihr solche Gebilde, könnt ihr sie mit einem Schallresonator abbauen und erhaltet Kreaturen-Emaille.

Nadler-Nester für Kreaturen-Emaille finden – Das sind die besten Locations

Wo findet man Nadler-Nester sicher? Am einfachsten findet ihr Nadler-Nester, wenn ihr große Steinsäulen- und -gruppierungen absucht. Diese findet ihr vor allem in der Nähe des Alien-Turms im Plateau-Biom.

Am besten orientiert ihr euch dabei an eurer Rettungskapsel und schwimmt ca. 1400 Meter gen Osten. Taucht dann ungefähr 300 Meter hinunter und haltet nach den Nestern Ausschau. Ihr solltet sie kaum verfehlen können.

Video starten Der Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 zeigt den neuen Planeten Alterra und einen Ort, den ihr besser nicht besuchen solltet Autoplay

Emailliertes Glas herstellen – Das braucht ihr

Wie bekommt man das Rezept? Baut ihr Kreaturen-Emaille zum ersten Mal ab, erhaltet ihr auch das Rezept für Emailliertes Glas, sofern ihr es nicht vorher auf andere Weise bekommen habt. Um das Material dann herzustellen, braucht ihr dann Folgendes:

2 x Kreaturen-Emaille

1 x Glas

Wofür braucht man das Glas? Wollt ihr ein Display, das euch die Tageszeit anzeigt, oder einen Tadpole-Transportchassis für euer Tadpole-Fahrzeug, dann braucht ihr auch Emailliertes Glas.

Eure Tadpole wollt ihr vor allem ausbauen, wenn ihr vorhabt, im Koop mit euren Freunden zu spielen, damit möglichst alle mit einem Gefährt unterwegs sein können. Im Koop könnt ihr auch verschiedene Charaktere wählen. Welche das sind und was sie euch bringen, lest ihr hier: Subnautica 2: Charaktere in der Übersicht – Alle Erkunder, die ihr auswählen könnt