Subnautica 2: Charaktere in der Übersicht – Alle Erkunder, die ihr auswählen könnt

In Subnautica 2 erstellt ihr vor eurer Reise einen Erkunder, mit dem ihr dann die Weiten des Ozeans durchforsten könnt. Welche zum Early Access zur Auswahl stehen, erfahrt ihr hier.

Wie viele Charaktere stehen zur Auswahl? Laut den Entwicklern von Subnautica 2 wird es zum Start des Early Access bis zu 4 auswählbare Charaktere geben. Weitere Optionen sollen mit der Zeit hinzugefügt werden. Zu den Pionieren zählen zwei männliche und weibliche Figuren, die wie folgt heißen:

Triage

Felix

Stone

Tether

Das sind alle verfügbaren Pioniere

Leider lassen sich ihre Proportionen am Körper oder im Gesicht nicht anpassen. Was sich jedoch ändern lässt, sind die Farben eures Taucheranzuges. Euch stehen hierbei 6 Farben zur Auswahl:

Orange

Hellblau

Grün

Rot

Gelb

Violett

Video starten Der Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 zeigt den neuen Planeten Alterra und einen Ort, den ihr besser nicht besuchen solltet Autoplay

Was ist so interessant an den Pionieren? Alle Erkunder haben ihre eigenen Namen, doch diese, außer Felix, wirken viel mehr wie Bezeichnungen für etwas anderes. Tether ist die englische Bezeichnung für „Binden“ oder „Anbinden“. Vielleicht ist das eine Anspielung darauf, dass die Charaktere im späteren Verlauf der Entwicklung auch Talente spendiert bekommen.

Tether könnte dabei dann diejenige sein, die Gegner oder Gegenstände anbinden kann, um sie an Ort und Stelle zu fixieren. Stone wäre da vielleicht die beste Person, um beim Abbau von Rohstoffen zu helfen. Natürlich handelt es sich hierbei von unserer Seite aus nur um Spekulation, doch ganz so abwegig scheint die Idee nicht zu sein. Die Zeit wird zeigen, ob die Entwickler ein solches Feature für die Charaktere implementieren werden oder es reiner Zufall ist, dass sie so heißen.

Der Release des Early Access von Subnautica 2 ist schon im vollen Gange. Wer das Spiel vor Kurzem vorbestellt hat, kann es jetzt allein oder mit seinen Freunden zocken. Wenn ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, könnt ihr gerne in unsere Release-Übersicht reinschauen. Dort findet ihr alle notwendigen Details: Subnautica 2: Alles zu Release, Multiplayer, Preis, Early Access und Crossplay



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