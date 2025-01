3 Sci-Fi-Filme sagen voraus, was 2025 passieren wird, einer davon ist ziemlich nah dran

Viele Science-Fiction-Filme präsentieren oft eine überspitzte Zukunftsdarstellung einer Welt. Dabei gibt es natürlich Filme, die Jahre zeigen, die schon passiert sind, oder gerade passieren. So gibt es auch einige Filme, die zeigen, wie das Jahr 2025 aussehen soll.

Was haben die Filme gemeinsam? Die 3 Filme auf dieser Liste spielen in ihrem jeweiligen Universum im Jahr 2025. Dabei zeigt jeder Film eine andere Vision, wie das Jahr 2025 aussehen wird. Ein Film auf dieser Liste ist dabei ziemlich realistisch und zeigt eine Zukunft, von der wir gar nicht mal so weit entfernt sind.

Falls euch noch Filme einfallen, die im Jahr 2025 spielen, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare.

1. Pacific Rim

Release: 2013 | Aktuell im Stream: Aktuell in keinem Abo erhältlich, aber bei diversen Anbietern zum Kaufen und Leihen erhältlich

Worum geht es in Pacific Rim? Der erste Film von Guillermo Del Toro spielt im Jahr 2025. Ein Portal unter der Erde sorgt dafür, dass gigantische Monster, Kaijus genannt, auftauchen und Städte zerstören. Um die Menschen zu schützen, benutzt man riesige Roboter, Jaeger, die im Inneren von Menschen bedient werden.

Was ist die Zukunftsvision? Die Erde wird in Pacific Rim ständig durch die gigantischen Kaijus bedroht. Konventionelle Waffen und Abwehrmechanismen funktionieren nicht, weshalb man Anime-inspirierte Riesenroboter benutzt.

Solch hoch entwickelte Roboter gibt es bisher nicht. Robotik ist zwar ein ständiges Thema, doch meistens verbunden mit KI-Technik. Anders als in Pacific Rim müssen wir uns aber auch nicht gegen gigantische Monster verteidigen. Heutzutage können kleine Roboter den Menschen wenigstens kleine Arbeiten abnehmen.

Die Fortsetzung des Films spielt im Jahr 2035, ganze 10 Jahre später. Die Serie Pacific Rim: The Black spielt noch später, im Jahr 2038.

2. Repo Men

Release: 2010 | Aktuell im Stream: Aktuell in keinem Abo erhältlich, aber bei diversen Anbietern zum Kaufen und Leihen erhältlich

Worum geht es in Repo Men? Repo Men ist ein eher unbekannter Science-Fiction-Film mit Jude Law und Forest Whitaker. Im Jahr 2025 gibt es die Firma The Union , die künstliche Organe herstellt. Die kann man sich unter hohen Raten mieten. Wenn man aber nicht mehr zahlt, kommen die Repo Men, um sich die Organe zu holen.

Was ist die Zukunftsvision? Der große Fokus des Films sind die künstlichen Organe, mit denen sogar Herzen repliziert werden können. Forschungen mit künstlichen Organen gibt es schon länger. Bei TheScientist könnt ihr euch Beispiele dazu anschauen. Vor allem wird hierbei auf 3D-Drucker gesetzt. Im großen Stil gibt es das bei uns aber nicht. Ein Herz kann nicht einfach nachgedruckt werden.

So kommerziell und frei verfügbar wie in Repo Men ist diese Technik aber nicht. Hier wird sie weniger zum Heilen und mehr für den Profit verwendet. Das ist auch die Satire im Film. Eine Firma vermietet künstliche Organe und tötet die Leute, die nicht mehr bezahlen können.

3. Her

Release: 2013 | Aktuell im Stream: Aktuell in keinem Abo erhältlich, aber bei diversen Anbietern zum Kaufen und Leihen erhältlich

Worum geht es in Her? Joaquin Phoenix spielt den Schriftsteller Theodore, der sich gerade in einer Scheidung befindet. Er kauft ein neues KI-Betriebssystem. Mit der KI Samantha verbringt er Stunden und Tage nur mit Reden. Das geht sogar so weit, dass er sich in das Betriebssystem verliebt.

Was ist die Zukunftsvision? Her wirkt wie ein Film, der heutzutage spielen könnte. Es gibt keine riesigen Roboter oder fliegende Autos, aber eben Fortschritte in der KI-Technologie. Man kann sich auch im echten Leben mit KIs wie ChatGTP unterhalten . Die haben anders als Samantha aber noch kein einfühlsames Bewusstsein.

Her zeigt eine Welt, in der die Einsamkeit immer größer wird. Das zeigen auch diverse Studien über unsere Welt. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung aus 2024 zeigt, dass jeder zweite junge Mensch sich einsam fühlt (via ZDF). Virtuelle Welten wirken da wie eine Zuflucht, die durchaus auch Ausmaße nehmen kann wie bei Theodore in Her.

So ausgeklügelt wie in Her ist die heutige KI-Technologie aber nicht. Trotzdem ist Her ein fantastischer Film, um zu verstehen, warum das Thema immer präsenter wird. MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski arbeitete das in einem eigenen Artikel auf: Wenn ihr den Hype um KIs wie ChatGTP verstehen wollt, schaut jetzt diesen Film