Eine KI soll euch bald helfen, besser zu zocken – Flüstert euch live Tipps ins Ohr

Viele Spieler wollen sich in Multiplayer- aber auch Singleplayer-Games stetig verbessern. Dafür gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Guides oder Coachings wollen interessierten Spielern Tipps geben. Ein neuer KI-Assistent will das jetzt vereinfachen und euch sogar live dabei helfen, besser zu werden.

Was ist das für ein KI-Assistent? Die Firma Razer hat neue Technik vorgestellt. Project AVA ist ein KI-Assistent, der euch helfen soll, besser in euren Games zu werden. Razer selbst bezeichnet das Projekt auf ihrer offiziellen Website als KI-Gaming-Copiloten .

Das Besondere an Project AVA ist, dass die KI euch in Echtzeit helfen soll. Also egal, ob ihr Hilfe bei einem Elden-Ring-Boss oder in der nächsten Ranked-Runde von League of Legends braucht, Project AVA soll euch live Tipps geben, ohne dass ihr kurz aus dem Spiel müsst, um euren Browser zu öffnen.

Project AVA soll euch live Guides und Tipps liefern

Wie soll Project AVA funktionieren? Project AVA will nicht nur in Multiplayer-Spielen Anwendung finden, sondern auch in Singleplayer-Games. Bei kompetitiven Titeln soll die KI nicht nur Guides vor dem Spiel liefern, sie will euch auch während und nach dem Match Tipps geben. Diese Coachings sollen sich laut der Website an Spielerdaten orientieren. Ähnlich machen das auch Websites wie U.GG, die euch eine Tier-List aus verschiedenen LoL-Statistiken bieten.

Bei Singleplayer-Games will man KI-Simulationen von bestimmten Rätseln oder Bossen generieren, die euch dann eine Lösung oder diverse Tipps aufzeigen. Der große Werbepunkt dabei ist, dass ihr das Spiel nicht verlassen müsst, um eine externe Website zu besuchen.

Auch die optimalen Spieleinstellungen soll Project AVA für euch übernehmen können. Das basiert dann auf eurem Setup.

Die Tipps, Guides oder Analysen sollen euch dabei, je nach Präferenz, mit einem Overlay, einem Sprachassistenten oder einer Chatbox präsentiert werden. Als Sprachassistent funktioniert die KI dann wohl wie ein Teammate, der euch im Discord-Call Tipps zuflüstert. Wie das aussehen kann, hat Razer in einem eigenen YouTube-Video gezeigt.

Im Video sieht und hört man, wie die KI Tipps zu einem Boss-Kampf in Black Myth: Wukong gibt, oder dem Spieler rät, sein Team zu sich zu holen.

Ist das nicht eigentlich Cheaten? Das hängt wohl davon ab, wie genau die Tipps und Hilfen in den jeweiligen Spielen aussehen. Programme wie Porofessor helfen den Spielern in League of Legends jetzt schon, das optimale Build und die optimalen Items auszuwählen. Einige Spieler bezahlen sogar Coaches, die ihnen live helfen, besser zu werden. Das basiert immer auf Daten, die jeder Spieler theoretisch einsehen kann.

Wenn die KI euch aber helfen würde, indem sie euch Informationen auf der Map zeigt, die ihr verpasst habt, könnte das ein schwierigeres Thema werden. Schließlich ist die taktische Nutzung von Maps in Spielen wie League of Legends ein wichtiger Bestandteil. Wenn euch die KI warnen würde, dass ein Gegner kommen könnte, wäre das wohl unfair gegenüber den anderen Spielern.

Wie das aber letztendlich aussieht, und inwieweit Project AVA hilft, wird man bei den ersten Betas sehen müssen. Aktuell kann sich jeder für die Testphase von Project AVA anmelden. Wann eine solche Beta stattfindet, ist aber noch unklar. KI wird von Jahr zu Jahr relevanter. Auch die Gefahren sind regelmäßig Thema: Forscher warnen vor 700 Optionen, wie KI scheitern kann: 3 besonders gefährliche sind bereits eingetreten