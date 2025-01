Eine freche KI verdient 215.000 € in kurzer Zeit auf Twitch, bricht Rekord für den Hype-Train

Der Gameplay-Trailer zu The Dark Queen of Mortholme zeigt Pixel-Soulslike in umgekehrter Rollenverteilung mit Stil und Humor

Was ist das Besondere? Neuro_sama ist ein Chatbot, der über ein Sprachmodell mit den Zuschauern spricht. Der Bot hat den Avatar eines Anime-Mädchens. Neuro_sama ist für seine frechen Aussagen bekannt und dafür regelmäßig zu versuchen, seinen Programmierer Vedal in den finanziellen Ruin zu stürzen .

Wobei Neuro_sama hier nicht das ganze Geld erhält, sondern anteilig nach Steuern und dem, was sich Twitch so krallt.

Was ist ein Hype-Train? Der Hype-Train wird aktiviert, wenn Twitch einen Anstieg in Bits oder Abonnements innerhalb eines bestimmten Zeitfensters registriert. Alle Zuschauer können nun dabei helfen, den Hype-Train am Leben zu halten und das Hype-o-Meter weiter zu füllen.

Gestern in der Nacht vom 1.1. auf den 2.1. 2025 wurde ein Rekord auf Twitch gebrochen: der Rekord für den erfolgreichsten Hype-Train aller Zeiten. In Zahlen ausgedrückt hat der Chatbot Neuro_sama durch einen Subathon über 84.000 kostenpflichtige Twitch-Abos bekommen, das entspricht etwa 215.000 €. Das Besondere: Neuro_sama ist kein Mensch, sondern ein Chat-Bot, der von einer KI bedient wird.

