Twitch-Streamer schenkt Zuschauern aus Versehen Plüschtiere im Wert von 150 Millionen $

Man diskutiert jetzt, in wie weit das ein „ehrlicher“ Fehler des Streamers war und in wieweit ein Gag oder eine Marketing-Aktion dahinter stecken.

Er stellte letztlich fest, dass ihm die 680 Pfund fehlen, um sich bankrott zu melden: Den Fans sagte er, das sei schon okay, er brauche jetzt einfach nur mehr Subs als jeder andere in der Geschichte von Twitch zuvor.

Chef ruinierte seine Firma in 59 Sekunden auf Twitch – Was wurde aus ihm?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to