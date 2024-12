Die erfolgreichste Streamerin auf Twitch ist ein Mann

In der Woche vor Weihnachten ist erneut ein Mann, der Programmierer, vedal987, die erfolgreichste Streamerin auf Twitch. Denn er hat einen Chatbot erschaffen, der als VTuberin „Neuro-sama“ seit 2022 zu einem Streaming-Star geworden ist.

Was ist das für eine Statistik? Die Seite Steamcharts wertet regelmäßig aus, wer in den verschiedenen Kategorien auf Twitch vorne liegt.

In der Kategorie „Größte Streamerin auf Twitch“ vom 15. bis 21. Dezember ist das Vedal987 mit 752.000 gesehenen Stunden, auf Platz 2 liegt US-Streamerin Emiru.

Vedal streamt selbst aber nicht auf seinem Kanal, jedenfalls nicht als er selbst, das übernimmt „Neuro-sama“, eine KI-Vtuberin und ein Chatbot, der auf Twitch livestreamt und als kulleräugiges Mädchen auftritt, die mit einem trockenen Humor alle Fragen der Zuschauer beantwortet und dabei witzig und schlagfertig ist.

Programmierer betreibt Chatbot als Vollzeitjob

Was steckt hinter Neuro-sama? In einem Interview mit Bloomberg hat Vedal die Hintergründe seiner Schöpfung erklärt. Er selbst will aber anonym bleiben, man kennt weder sein Alter, noch seinen Aufenthaltsort.

Laut Vedal nutzt Neuro-sama ein Language-Model, das auf Fragen der Nutzer eingeht, und über eine „Text zu Sprache“-Anwendung ihre Antworten dann mit einer putzigen Stimme verkündet. Vedal sagt, Neuro-sama sei sein Vollzeit-Job.

Die Figur wurde im Dezember 2022 erschaffen, hat im Mai 2023 ein neues Modell erhalten und erfreut sich auf Twitch offenbar wachsender Beliebtheit.

Wenn der Programmierer nicht aufpasst, versucht Neuro-Sama regelmäßig ihn in den Ruin zu treiben:

Vor allem der Dezember 2024 war für Vedal987 ein voller Erfolg, in dem Monat hatte er 12.273 Zuschauer auf seinem Bot.

Im Laufe des Jahres hat der Kanal 47 % an Zuschauer gewonnen und wurde insgesamt fast 6 Millionen Stunden lang gesehen. Offenbar ziehen viele den Chat-Bot einer echten Person vor.

Wie wird das diskutiert? Der Streamer Asmongold nutzt die Statistik, um zu fragen: „Sind Männer vielleicht die besseren Frauen?“

In den Kommentaren ist man vor allem von der Weiterentwicklung der KI beeindruckt: so könne die KI sich mittlerweile an Personen und Unterhaltungen erinnern. Allgemein wird ihm viel Anerkennung für die Arbeit und die Kompetenz gezollt, die er in sein Projekt steckt.

