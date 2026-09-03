Astrophysiker bewertet Darstellung von Aliens in Filmen und Serien, der Mann aus Stahl kommt nicht gut weg

Aliens in Filmen und Serien gibt es viele, vor allem mit verschiedenen Designs und Ideen. Aber welche sind eigentlich die besten? Ein Astrophysiker hat eine Tier-List mit 24 Aliens erstellt und nur 4 schaffen es auf den besten Platz.

Auf seinen YouTube-Kanälen StarTalk und StarTalk Plus bespricht Neil deGrasse Tyson regelmäßig wissenschaftliche Themen, oft auch in Bezug auf Science-Fiction. Er selbst ist Astrophysiker und Kosmologe. In einem YouTube-Video schaut er sich die Darstellung von Aliens in diversen Filmen und Serien an und rankt sie in einer Tier-List.

In seiner Liste gibt es 24 Aliens, die laut ihm ein paar der wichtigsten Aliens in der Geschichte des Kinos, aber auch ein bisschen vom Fernsehen enthalten. Er erwähnt zudem, dass viele dieser Aliens ursprünglich aus Büchern stammen, aber da die filmische Darstellung gängiger ist, konzentriert er sich darauf.

Dabei schaffen es nur 4 Darstellungen von Aliens auf den höchsten S-Rang. Ein bekannter Superheld schafft es leider nicht wirklich hoch auf der Liste.

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Die besten Aliens

Was sind die besten Darstellungen von Aliens? Laut der Liste von Neil deGrasse Tyson schaffen es nur 4 Aliens auf den S-Rang, den höchsten Platz. Direkt sein erster Pick gehört aber dazu, denn er nennt Krieg der Welten, der auf dem Werk des Autors H.G. Wells basiert (wobei er keinen der Filme explizit nennt).

Tyson scheint sichtlich beeindruckt zu sein, dass Wells in den 1890er-Jahren die Idee von Marsianern hatte, die riesige, spinnen-ähnliche Maschinen bedienen, die die Menschheit angreifen. In diesen Maschinen gab es aber biologische Organismen, weshalb er die Maschine auch als Exoskelett bezeichnet. Für ihn seien diese Kreaturen die OG Aliens , aber auch die Storyline gefalle ihm, vor allem in Bezug darauf, dass die Aliens nicht immun gegen unsere Krankheiten seien.

Hierbei betont Tyson auch, dass er kein Freund von humanoiden Aliens ist, weil es einen Mangel an Kreativität beim Erzählen der Geschichte darstellt.

Das zeigt sich auch in seinem anderen S-Rang: Star Wars. Hier bezieht er sich auf die Szenen in der Kantina-Bar. Diese Wahl ist besonders, weil er nicht einmal Star-Wars-Fan ist, weil es keine Wissenschaft in den Filmen gibt. Diese Szene sei für ihn so gut, weil er es vorher nicht kannte, dass man mehr als eine Darstellung von Aliens sehen konnte – in der Szene sieht man unglaublich viele verschiedene Designs.

Sein 3. Alien, das es auf den S-Rang schafft, stammt aus der Serie The Twilight Zone, die zwischen 1959 und 1964 (später gab es weitere Staffeln) lief. Als Anthologie-Serie wurde in jeder Folge eine andere Geschichte erzählt. Er wählt zwei Aliens, aber nur die Kanamiten schaffen es auf S.

Sie stammen aus der Folge Das Buch der Kanamiten (auf Englisch: To Serve Man ). Das ist die 24. Folge der 3. Staffel. In der Folge trifft sich die UN mit einem großen Alien, das recht menschlich aussieht und den Menschen helfen will, etwa beim Welthunger. Als aber alle Probleme gelöst werden und die Menschen auf den Heimatplaneten der Aliens kommen, wird deutlich, dass der englische Titel sich nicht darauf bezieht, den Menschen zu dienen, sondern sie zu kochen.

Sein letzter S-Rang ist auch sein letzter Pick im Video. Es handelt sich um den Film The Day of the Triffids, der bei uns Blumen des Schreckens heißt. Nach einem Meteorschauer tauchen Alien-Pflanzen auf der Erde auf, die nach einem anderen Schauer erwacht sind. Diese Pflanzen wurden groß, feindlich und griffen die Menschen an. Sie bewegten sich zwar langsam, aber dank des zweiten Schauers erblindeten viele Menschen und konnten sich nicht richtig wehren.

Aber wie platziert er andere bekannte Aliens?

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Superman bekommt nicht viel Lob

Wie steht es um andere bekannte Aliens auf der Liste? Weitere bekannte Aliens erreichen bei Tyson nicht denselben Stellenwert wie die 4 oberen. Besonders schlecht bewertet er Superman, der es nur auf den E-Rang schafft und damit die zweitschlechteste Bewertung erhält.

Er mag sein sehr humanoides Design bezogen auf die Liste nicht und besonders stört ihn, dass er Sex mit Lois Lane hat. Das hinterfrage, wie alien er sein kann. Wenn er sich mit Menschen paaren kann, könnten sie auch dieselbe Spezies sein.

Den hohen A-Rang erreichen aber noch bekannte Wesen wie die Borg aus Star Trek oder das Steinalien aus Der Astronaut. Der Predator und E.T. schaffen es in seiner Liste nur auf den B-Rang, immerhin höher als der Xenomorph aus Alien, der es nur auf C schafft.

Welche Aliens sind die Lieblinge von MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes? Ich bin kein Astrophysiker, weshalb ich die Aliens nur visuell und storytechnisch bewerten kann. Ich bin ein großer Fan des Xenomorphs, weil er dank HR Giger einen so außergewöhnlichen Mix aus erkennbarer Körperlichkeit hat, die auch von der Erde stammen könnte, aber trotzdem so außerweltlich ist, dass ein gruseliger und faszinierender Mix entsteht.

Ansonsten mag ich aber auch die Predator-Aliens sehr. Als jemand, der auch Zeichentrickserien sehr mag, muss ich hier auch Cannonbolt aus Ben 10 erwähnen, und in meinem Herzen ist auch immer Platz für Kang und Kodos aus Die Simpsons.

Aber welche Alien-Designs sind eure Lieblinge und was haltet ihr von den Top 4 des Astrophysikers? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. In einem anderen Video erklärte Tyson, warum Godzilla nicht existieren könnte: Astrophysiker erklärt, warum Godzilla in der echten Welt niemals existieren könnte: „Er wäre nur noch ein Klumpen“