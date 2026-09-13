Alle wissen, dass GTA 6 von Bonnie & Clyde inspiriert ist, aber nur die wenigsten verstehen, was das wirklich für die Protagonisten bedeutet

Jason und Lucia aus GTA 6 sind ein Verbrecher-Paar, dessen Dynamik von dem wohl berühmtesten Equivalent inspiriert wurde, nämlich von Bonnie und Clyde. Neben dem Hang für kriminelle Aktivitäten gibt es zwischen den beiden Paaren jedoch noch mehr Ähnlichkeiten, als erwartet. Und wenn man sich ihre Geschichte genauer anschaut, kann man erkennen, was das für das Finale des Spiels bedeuten wird.

Dass Rockstar mit Jason und Lucia die Dynamik des berühmten Verbrecherpaars Bonnie und Clyde neu interpretieren will, ist kein Geheimnis. Dazu haben sich die Macher bereits mehrere Male geäußert.

GTA 6 sei ganz bewusst als eine „Geschichte im Stil von Bonnie und Clyde“ inszeniert, wie Rupert Humphries, Senior Vice President of Narrative bei Rockstar, dem Dazed-Magazin mitteilte.

Aber auch Rob Nelson, Co-Studiochef von Rockstar North, erklärte bereits den französischen Studio-Besuchern von TROISCOULEURS:

Wir haben über verschiedene Optionen nachgedacht, wollten aber letztendlich ein Duo ausprobieren, eine Art Partnerschaft. Wenn sie in einer Beziehung sind oder das Potenzial haben, eine Beziehung einzugehen – wie fühlt sich das an? Es handelt sich also um ein Paar, um Bonnie und Clyde.

Die Parallele zwischen zwei Paaren, die gemeinsam Verbrechen begehen und romantisch miteinander involviert sind, ist hier offensichtlich. Da Rockstar ihre Inspiration jedoch mehrmals namentlich hervorgehoben hat und das Paar aus den 30ern Jason und Lucia noch in weiteren Aspekten sehr ähnlich ist, kann man durchaus vermuten, dass der Einfluss noch größer ist als bisher angeteast.

Und dadurch lassen sich nicht nur die Charakterentwicklungen von Jason und Lucia bestimmen. Wer sich das Schicksal ihrer Inspirationsquellen anschaut, wird erkennen: Wenn Rockstar wirklich die gleiche Geschichte neu erzählen will, dann kann es im Finale von GTA 6 richtig knallen.

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Lucia und Bonnie haben das gleiche Ziel und den gleichen Drang, dieses zu erreichen

Um klarzumachen, wie valide dieser Vergleich der beiden Geschichten ist, kann man das bereits an den Protagonisten aus GTA 6 erkennen. Schauen wir uns zunächst einmal Lucia und Bonnie an.

Dank Rockstar wissen wir bereits, dass Lucia sich nichts sehnlicher wünscht als das angenehme Leben, wovon sie und ihre Mutter seit langer Zeit geträumt haben. Frisch aus der Haft entlassen, sucht sie einen Ausweg aus ihrer jetzigen Situation und ist bereit, dafür alles zu tun. „Koste es, was es wolle.“ (Quelle: Rockstar)

Auch Bonnie Parker wuchs in ärmlichen Verhältnissen als eines von drei Kindern einer alleinerziehenden Mutter während der Weltwirtschaftskrise auf und träumte bereits seit jungem Alter davon, ein Star zu werden. Bis sie Clyde im Januar 1930 kennenlernte, gab es für viele Menschen, und besonders junge Frauen wie sie, kaum Möglichkeiten, aufzusteigen. Sie selbst arbeitete in der Zeit als Kellnerin. (Quelle: EBSCO)

Beide, Lucia und Jason, sind Frauen, die eine Gelegenheit sahen und sie packten. Bonnie, als sie auf den Kleinriminellen Clyde stieß, Lucia in mehreren Momenten – wie beispielsweise bei der Begegnung mit Raul Bautista – und auch in der Zusammenarbeit mit Jason.

Ein gemeinsames Leben mit Jason könnte ihr Ausweg sein. Rockstar auf ihrer Website über Lucia

Lucia Caminos im Auto (Bildquelle: Rockstar)

Beide eifern dem Ziel nach Ruhm und Reichtum oder, zusammengefasst, einem besseren Leben nach. Lucia hofft auf bessere Kontakte, beweist viel Eigeninitiative und möchte weitere Möglichkeiten finden, ihre Reputation als Kriminelle aufzubessern.

Auch Bonnie Parker war von ihrer Inszenierung als Teil eines Verbrecherpaars mehr als begeistert: Sie ließ Fotografien von sich und Clyde bewusst an Tatorten zurück, auf denen sie als Gangster-Paar posieren, und schrieb eigene romantische Gedichte über den selbstkreierten Mythos „Bonnie & Clyde“.

Jason und Clyde sind beides Menschen, denen der Ausweg entrinnt

Jason ist ein ganz anderer Mensch als Lucia, was wir bereits in einem Artikel genauer festgestellt haben. Er ist ruhig, zurückhaltend und sehnt sich mehr nach dem entspannten Leben als nach dem Aufstieg.

Das macht ihn nicht nur zum Gegenteil von Lucia, sondern umso ähnlicher zu Clyde Barrow. Während Bonnie sich und ihren Partner bewusst inszenierte, um für Schlagzeilen zu sorgen, die das Paar immer berühmter und gefürchteter machen, agierte Clyde zu Beginn eher aus Rache.

Der Auslöser für seine Kriminalität war die Rache am texanischen Gefängnissystem, wo er eine schwere Haft verbracht hat. Darauf folgten mehrere Überfälle auf Geschäfte und Banken, die ab einem gewissen Punkt so weit eskalierten, dass sie irgendwann neben Zivilisten auch Polizisten auf dem Gewissen hatten. Von da aus gab es kein Zurück mehr. (Quelle: Atlas Obscura)

Genau vor einer solchen Situation wird auch Jason von seinem Mentor und Boss Brian gewarnt, wie man im tieferen Einblick sehen konnte.

Man muss wissen, wann man aussteigen muss, Jason. Brians Warnung an Jason (Quelle: YouTube)

Clyde äußerte mehrmals sein Bedauern über seine Lebensrealität. Er bereut es, Bonnie in dieses Leben hineingezogen zu haben, und dass er schließlich nichts mehr daran ändern konnte. Eine Kapitulation vor der Polizei bedeutete für ihn entweder die Rückkehr in sein verhasstes Gefängnis oder den elektrischen Stuhl. (Quelle: EBSCO)

Ein Finale, in dem es knallt

Anhand der vielen Parallelen zwischen den beiden Paaren könnte es durchaus sein, dass Rockstar sich auch von dem Schicksal des Verbrecherpaars inspirieren ließ. Und Spoiler: Es war weder romantisch noch schön.

Durch den Mord an mehreren Polizisten wurden die beiden auf Landesebene gesucht, sodass sogar das FBI (damals noch Bureau of Investigation) auf sie aufmerksam wurde.

Letztendlich starben die beiden durch einen Hinterhalt: Sie wurden von der Familie eines Gangmitglieds verraten, der seinen Wagen an einer Landstraße parkte und ein Rad abnahm, um eine Panne vorzutäuschen. Im Gebüsch lauerten mehrere Polizisten, die sofort das Feuer eröffneten, als Clyde seinen Wagen stoppte, um dem Vater seines Kollegen mit der „Panne“ zu helfen.

Sie eröffneten sofort das Feuer, wodurch das Paar noch in seinem Auto im Kugelhagel verstorben ist. (Quelle: FBI)

Der Wagen, in dem Bonnie und Clyde starben (Quelle: FBI)

Wenn Rockstar sich auch vom Ende von Bonnie und Clyde inspirieren ließ, könnte Jason und Lucia nichts Gutes erwarten. Themen von Verrat, Eskalation und Übermut wurden bisher im gezeigten Promo-Material mehr als deutlich.

Ob dies eintreffen wird und ob man die beiden davor bewahren kann, wissen wir noch nicht. Allerdings könnte man ab dem 19. November die Augen offen halten und im Spiel besonders darauf achten, wer sich einem gegenüber merkwürdig und vielleicht „zu“ kooperativ verhält.

Was haltet ihr von dieser Analyse? Findet ihr die Parallelen auch so auffällig? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen! Wenn ihr noch mehr zu der Story von GTA 6 erfahren wollt, haben wir für euch zusammengefasst, was man den bisherigen Trailern und dem Einblick entnehmen kann: Rockstar versteckt die Story von GTA 6 direkt vor eurer Nase: Das haben die Trailer und der Netflix-Reveal verraten