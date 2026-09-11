Jason oder Lucia in GTA 6 spielen? Euer Favorit zeigt, dass Rockstar alles richtig macht

Wir haben euch zu euren Favoriten in GTA 6 befragt: Werdet ihr lieber Jason oder Lucia spielen? Und das Ergebnis bestätigt Rockstars Plan und beweist, dass die Macher alles richtig gemacht haben.

Welches Ergebnis zeigt die Umfrage? In der Umfrage haben insgesamt 982 Personen ihre Stimme entweder für Lucia oder Jason abgegeben, mit folgendem Ergebnis:

Jason: 512 Stimmen (52 %)

Lucia: 470 Stimmen (48 %)

Damit handelt es sich beinah um ein 50/50-Ergebnis, dem man entnehmen kann, dass es bei den Protagonisten weder den heftigen Favoriten, noch den schwächeren Verlierer gibt. Beide Hauptcharaktere kommen – zumindest bei unseren Lesern der MeinMMO – beinah gleich gut an, was beweist: Rockstar hat bei der Kreation ihrer Protagonisten gute Arbeit geleistet!

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Keine offensichtlichen Schwachstellen unter den Hauptcharakteren

Bei einem Protagonisten-Duo wäre es schade, wenn Spieler nur Spaß an einem der Charaktere hätten, weil der andere schlechter designt, unsympathisch, langweiliger oder auf andere Weise deutlich unbeliebter ist.

Wenn es Missionen gibt, in denen einer von beiden im Rampenlicht stehen soll – was in GTA 6 der Fall sein wird –, würde das regelmäßig für Frust in der Community sorgen, der im schlimmsten Fall dafür sorgt, dass man den Spaß verliert.

Unter Jason und Lucia gibt es aber anhand der Umfrage erstmal keine starke Präferenz, beziehungsweise ist diese unter unseren Teilnehmern stark ausgeglichen.

Jason und Lucias Eigenschaften funktionieren als Makel, aber auch als Stärken

Anhand ihrer Beschreibungen auf Rockstars Website, aber auch des bisher gezeigten Videomaterials aus Trailern und des tieferen Einblicks auf Netflix und YouTube wird deutlich: Jason und Lucia sind grundverschieden.

Während Lucia motiviert ist, in ihrer kriminellen Profession aufzusteigen, und sich nicht zu scheu ist, ihre Meinung zu sagen, ist Jason ruhiger und wirkt ein wenig zurückhaltender.

Das wurde auch schnell der ganzen Community klar:

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Für diese Eigenschaften erhalten beide Charaktere jeweilige Kritik, sodass Lucia von manchen Personen (wie beispielsweise auf X) als „weitere feministische Machtfantasie der ‚Frau mit hoher Eigeninitiative‘“ bezeichnet wird, während Jason als „armer, trauriger, verirrter Welpe, der nach seiner Mama sucht“ gilt.

Bei anderen werden genau diese Eigenschaften jedoch positiv gesehen, da sie Spaß machen, erfrischend seien und eine besondere Dynamik widerspiegeln. So wird beispielsweise Jason als ruhiger Introvertierter mit starkem Skill freudig als Protagonist angenommen (wie auf Reddit zu sehen ist), während Lucias einhändiges Nachladen einer Shotgun mit „sie hat so geliefert“ gefeiert wird.

Beide erhalten das gleiche Maß an Kritik und Liebe, was im Einklang mit unserer Umfrageauswertung für Rockstars Charakter-Konzept spricht.

Was haltet ihr von dem Ergebnis? Habt ihr damit gerechnet? Und welchen der beiden findet ihr besser? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Dass die beiden Protagonisten in GTA 6 ein Paar sein können, macht MeinMMO-Redakteurin Caro sehr glücklich: Das Protagonisten-Pärchen in GTA 6 stimmt mich noch vorfreudiger als die schicken Autofahrten