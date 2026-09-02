Lucia aus GTA 6 lädt eine Shotgun einhändig nach, wie realistisch ist die Verneigung vor Terminator 2?

Der erste tiefere Einblick in GTA 6 zeigte nicht nur die Protagonisten und die Welt von Leonida, sondern auch einiges an Gameplay. Auch das Schießen fand genug Raum, wobei vor allem eine kurze Sequenz für Gesprächsstoff sorgt.

Von welcher Sequenz ist die Rede? Es handelt sich um die Sequenz, die bei Minute 9:20 in dem vertieften Einblick in GTA 6 auf Netflix und YouTube zu sehen ist: Lucia läuft durch ein heruntergekommenes Haus und schießt sich mit einer Shotgun den Weg durch ein paar feindliche Personen frei. Das Spannende: Das schafft sie komplett einhändig.

Während sie mit der linken Hand einen Duffelbag, vermutlich mit Beute, hält, kann sie mit der rechten Hand die Waffe nicht nur abfeuern – sie wirft sie, lädt sie durch den Schwung während des Fangens nach und wirft sie wieder in Schussposition zurück.

Diese 4 Sekunden haben jedoch bereits ausgereicht, um für eine Menge Gesprächsstoff zu sorgen: Die einen finden das unrealistisch und unnötig, andere feiern derartig übertrieben cooles Waffenhandling und weitere sagen: Ist das nicht die gleiche Szene wie aus Terminator 2?

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Eine Badass-Frau lernt von einer anderen Badass-Frau

Was hat die Szene mit Terminator 2 zu tun? Tatsächlich erinnert dieses Nachladen von Lucia an eine Szene aus Terminator 2, wo Sarah Connor ihre Waffe mit der gleichen Handbewegung einhändig nachlädt. Das wurde auch bereits im Subreddit zu GTA 6 entdeckt, wo ihr die Szene sehen könnt.

Es könnte sich also dabei tatsächlich um eine Referenz an den Film aus den 90ern handeln, es könnte jedoch auch schlichtweg die einzige Möglichkeit sein, wie man eine Shotgun einhändig nachladen kann, wenn die andere beschäftigt ist.

Wie kommt das bei Spielern an? Auf Reddit wird die Animation von der Community sowie Lucias Charakter an sich für die Animation gefeiert, wie man anhand von vielen Reaktionen festmachen kann:

„Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber die Animation hat im Vergleich zu einer gewöhnlichen Nachladeanimation so viel Stil und Charakter“, schreibt Pretty_Study4259 auf Reddit, „genau diese kleinen Details sind es, die das Spielen in den Rockstar-Welten so befriedigend machen.“

Auch azgarz schreibt in einem eigenen Post: „Sie hat so geliefert.“

Allerdings gaben die Sequenz und der Mangel an Realismus, der bei einer einhändig nachladenden und abgefeuerten Shotgun gesucht und gefunden wird, einigen X-Nutzern die Möglichkeit, sich über Lucia aufzuregen. Sie würde dabei „lächerlich“ aussehen und man hätte von Rockstar und einem 100-Dollar-Spiel mehr erwartet.

Genau diese Realitätsfrage wollte ein anderer Nutzer nicht unbeantwortet liegen lassen und testete es einfach selbst:

Das Ergebnis: Es ist durchaus möglich, eine Shotgun einhändig nachzuladen, allerdings konnte der Nutzer keine Auskunft zur Rückstoßkontrolle geben – und wir hoffen, dass er das auch nicht ausprobiert!

Letztendlich schreibt er, dass er damit nur beweisen wollte, wie unnötig der Diskurs um diese Sequenz sei, und da können ihm viele Menschen zustimmen, wie auch Hawkwise83:

„Das ist die ‚Rule of Cool‘ [Coolness über Logik] für Filme und Spiele. Außerdem wissen wir nicht, wie viel sie beim Bankdrücken stemmt. Also …“

Wie findet ihr den Diskurs rund um die Sequenz? Findet ihr Lucias Nachladen cool? Findet ihr es unrealistisch und blöd? Oder sagt ihr auch: „Solange es Spaß macht, ist es mir egal“? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! MeinMMO-Redakteurin Caro freut sich übrigens sehr über Lucia als eine der Protagonisten in GTA 6: Ein Multiplayer für GTA 6 ist meine letzte Hoffnung, weil Rockstar Frauen in GTA Online im Stich gelassen hat