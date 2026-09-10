Fan berechnet anhand des Netflix-Einblicks in GTA 6, wie lang man braucht, um die gesamte Map zu durchcruisen

Die Community von GTA 6 wurde nach einer langen Zeit Funkstille mittlerweile mit einer guten Portion Informationen von Rockstar gefüttert. Sie haben sich jedoch in all der Zeit des Wartens die Fähigkeit angeeignet, um aus gegebenem Material ein Vielfaches an Info herauszuholen. Ebenso ein Fan auf Reddit, der mal eben berechnete, wie lang man wohl brauchen wird, um ganz Leonida mit dem Auto zu durchqueren.

Wie lang fährt man vom Süden der Map bis in den Norden? Die Fahrt vom unteren Ende der Map bis zum oberen Ende dauert wohl 12 bis 15 Minuten, wenn man mit derselben Geschwindigkeit fährt, mit der Lucia in Rauls Auto im Netflix-Einblick unterwegs war.

Das hat der Redditnutzer spyres errechnet, indem er wohl die Stelle auf der Map ausmachte, die das Community-Mapping-Projekt hervorgebracht hat, und dann die Fahrzeit aus dem Netflix-Einblick auf die gefahrene Strecke berücksichtigte.

Lucia hat dort 110 Map-Pixel in 39 Sekunden zurückgelegt. Wenn man den Highway nimmt, ist die Strecke vom Süden bis zum Norden der Map insgesamt 2.080 Map-Pixel lang. Dort benötigt man 12 Minuten und 15 Sekunden. Wenn man eine alternative Route bis in den nördlichsten Teil der Map nimmt, sind das 2.480 Map-Pixel, für die man dann 14 Minuten und 40 Sekunden braucht.

In diesem Post könnt ihr sehen, wie das bildlich aussieht:

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„Das werd ich für Jahre erkunden“

Was sagt die Community zu dieser Berechnung? Die Community von GTA 6 freut sich ungemein darauf, endlich Leonida auf eigene Faust mit dem Auto erkunden zu können. Dass man für das schnellste Durchfahren der Map 10 bis 15 Minuten benötigt und auch nur dann, wenn man ohne Stopps im gleichen Tempo fährt wie Lucia, fördert diese Vorfreude umso mehr, wie man den Kommentaren unter dem Post entnehmen kann:

„Also eine halbe Stunde, wenn man von einem Ende zum anderen fährt und wieder zurück, ohne anzuhalten … verrückt“, lautet der Top-Kommentar von nutty-one, „Damit werde ich mich noch jahrelang beschäftigen …“

Bajanboy betont daraufhin, was man hinzufügend berücksichtigen sollte: „Ich glaube, gerade die zufälligen Ereignisse machen den Reiz dieses Spiels aus. Man kann 100 Mal an einer Straßenecke vorbeifahren, und das Spiel wird wahrscheinlich jedes Mal andere Ereignisse auslösen – je nach Tageszeit, je nachdem, ob man gerade auf einer Mission ist oder nicht, je nach Fahrzeugtyp usw. Ja, mit Jahren liegst du nicht falsch.“

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Wie realistisch ist diese Berechnung? Rob Nelson von Rockstar North hat gegenüber dem YouTuber TGG bereits bestätigt, dass die Map doppelt so groß sein soll wie die von GTA 5. Dementsprechend würde auch die Berechnung des Fans passen, da sich Spieler der GTA-Reihe unter dem Post daran erinnern, dass man im Vorgänger ca. 5 bis 10 Minuten bräuche, um die Map zu durchqueren.

Wie findet ihr die Größe der Map? Und habt ihr selbst Bock auf eure ersten Rundfahrten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Wenn ihr mehr zu GTA 6 erfahren wollt, updaten wir euch täglich in unserem Countdown und News-Ticker, ob es Neuigkeiten von Rockstar oder auch aus der Community gibt: GTA 6: Die aktuellsten News von Rockstar und der Community im Ticker