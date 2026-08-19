Die Karte von GTA 6 ist geleakt und offenbart, dass die Fan-Map gut ist, aber es außerhalb von Vice City größere Unterschiede gibt.

Was ist das für eine Fan-Map? Im Jahr 2022 haben Fans ein Mapping-Projekt gestartet, in dessen Rahmen sie alle bekannten Informationen zu GTA 6 sammeln und analysieren. Darauf aufbauend begannen sie, eine Map zu entwerfen, mit der sie versuchen, die Karte des Spiels nachzuempfinden.

Das zwischenzeitliche Ergebnis des Projekts, an dem eine Vielzahl engagierter Fans beteiligt ist, könnt ihr auf der Projekt-Website (stateofleonida.net) sowie im folgenden Screenshot sehen:

Die Map von GTA 6 gemäß des Fan-Projekts “State of Leonida”

Leak zeigt: Die Fans sind gut dabei, aber es gibt auch klare Unterschiede

Was ist das für ein Leak? Am Abend des 18. August 2026 hat ein Unbekannter auf X neue Leaks zu GTA 6 verbreitet, darunter 2 kurze Videos mit Gameplay und einen Screenshot der Map. In den Gameplay-Videos ist Jason zu sehen, der beispielsweise vor dem Haus Basketball spielt oder sich nach einem Autounfall mit einem NPC prügelt und dann vor der Polizei abhaut.

Der Screenshot der Karte offenbart wiederum den Aufbau des Spielgebiets, wie groß Vice City ist und wo es Berge, Seen, kleine Inseln und andere Städte gibt. Hier fallen ein paar Unterschiede zum Fan-Projekt auf.

Video starten Rockstar Games präsentiert GTA 6 im zweiten Trailer Autoplay

Welche Unterschiede gibt es? Als Erstes fällt auf, dass im Leak die verschiedenen Bereiche in Countys aufgeteilt sind. So heißt der Bereich südlich von Vice City bei den Everglades (in GTA 6 voraussichtlich „Grassrivers“) etwa Mariana County, während der nördlichste Bereich mit Lummox County beschrieben ist.

Einen Unterschied gibt es zudem bei der Beschaffenheit der Map: Auf der geleakten Karte ist sehr viel mehr Wasser zu sehen, also auch im Landesinneren. Nordwestlich von Vice-City scheint etwa eine Art Sumpfgebiet zu sein, bei dem es sich nicht um die Everglades handelt. Ebenso gibt es mehr kleine Inseln im Westen und Norden der Map.

Außerdem wirken die Kleinstädte, von denen wir etwa bereits Port Gellhorn und Ambrosia auf offiziellen Screenshots sehen konnten, größer als in der Interpretation des Fan-Projektes. Es gibt wohl auch mehr davon.

Dem Mapping-Projekt kann man aber definitiv anrechnen, dass es den groben Aufbau der Karte inklusive der Positionierung der Kleinstädte und des großen Sees im Norden dem Leak entsprechend anscheinend ganz gut getroffen hat.

Der Leaker selbst profiliert sich als Held der Gamer, fängt sich aber harte Kritik ein, weil die Leaks auch Werbung für seinen Krypto-Coin enthalten, während er von Rockstar Games verlange, doch noch physische Versionen anzubieten und Inhalte des Spiels nicht hinter einer Paywall zu verstecken.