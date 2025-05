In GTA 6 geht es zurück nach Vice City, aber es gibt mehr als nur die Großstadt – Das ist zur Map von GTA 6 bekannt

In GTA 6 erkundet ihr die Großstadt Vice City, doch es gibt noch weitere interessante Orte zu entdecken. Hier erfahrt ihr alles, was bereits zur Map bekannt ist.

Was wissen wir zur Map? Der Haupthandlungsort von GTA 6 ist Vice City. Das ist eine Großstadt im fiktiven US-Bundesstaat Leonida. Außerdem wissen wir, dass es auch außerhalb von Vice City wieder Orte geben wird, die ihr bereisen könnt.

Am 6. Mai 2025 teilte Rockstar Games etwa Beschreibungen zu den folgenden Regionen der Map:

Leonida Keys

Grassrivers

Port Gellhorn

Ambrosia

Mount Kalaga National Park

Gibt es eine Abbildung der Map, die ihr euch anschauen könnt?

Nein, offiziell gibt es noch keine Abbildung der Map von GTA 6. Es gibt jedoch einige Fan-Projekte, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die Map schon im Vorfeld anhand der aktuellen Informationen zu konstruieren. Dabei entstehen Abbildungen, die zeigen, wie die Map möglicherweise aussehen könnte. Eine Sammlung dieser Fan-Projekte findet ihr auf VIMAP.

Das ist Vice City

Das wissen wir über die Stadt: Vice City ist eine sonnige Großstadt im US-Bundesstaat Leonida, der auf Florida basiert. Vice City ist von der realen Metropole Miami inspiriert und GTA-Fans bereits aus den Spielen „Vice City“ und „Vice City: Stories“ bekannt.

Vice City zeichnet sich durch tropisches Klima aus. In der Stadt ist es meist sehr warm, was jedoch gelegentlich von Stürmen unterbrochen wird. Ähnlich wie in Los Santos, dem Handlungsort von GTA 5, wird es auch in Vice City wieder einen großen Sandstrand geben.

Das sind die Leonida Keys

Die Leonida Keys sind eine Reihe von Inseln, die an den Bundesstaat Leonida grenzen und mittels Brücken über einen Highway verbunden sind. Die Leonida Keys sind vermutlich den Florida Keys nachempfunden.

Das sagt Rockstar zu den Keys: Das Leben auf dieser tropischen Halbinsel ist zwar nicht schillernd, aber dafür entspannt. Gönn dir ein paar Bier und mach es dir in deinem Liegestuhl bequem, aber pass auf – du bist ganz nah an einigen der schönsten und gefährlichsten Gewässer in ganz Amerika.

Das sind die Grassrivers

Die Grassrives (deutsch etwa: Grasflüsse) sind eine Region außerhalb von Vice City, die ein sumpfiges Moorland mit Alligatoren darstellen und bereits in den ersten Trailern zu GTA 6 zu sehen waren. Sie sind wahrscheinlich den Everglades nachempfunden, die in Florida außerhalb von Miami liegen.

Das sagt Rockstar zu den Grassrivers: Man kann nie wissen, was unter der Oberfläche dieser unangetasteten Weiten schlummert. Die Alligatoren mögen die bekannteste Touristenattraktion sein, aber in den Mangrovenwäldern lauern weitaus tödlichere Räuber und verstörendere Entdeckungen.

Das ist Port Gellhorn

Port Gellhorn ist wahrscheinlich eine kleinere Stadt außerhalb von Vice City. Fans rätseln bereits, auf welche Stadt Port Gellhorn basieren könnte. Ein Nutzer auf Reddit hatte dabei eine interessante Schlussfolgerung: Port Gellhorn könnte auf der Stadt „Key West“ basieren und ist möglicherweise nach der Journalistin Martha Gellhorn benannt. Diese war von 1940 bis 1945 mit dem amerikanischen Schriftsteller Ernest Hemingway verheiratet, den sie in Key West kennenlernte (via jfklibrary).

Das sagt Rockstar zu Port Gellhorn: Billige Motels, geschlossene Attraktionen und leere Einkaufscenter bringen zwar keine Touristen zurück, aber in diesem einst so beliebten Urlaubsort boomt jetzt eine andere Wirtschaft – angetrieben von Schnaps, Schmerztabletten und Energy Drinks von der Tankstelle. Schwing dich auf ein Dirtbike und halt deinen Geldbeutel fest.

Das ist Ambrosia

Ambrosia ist eine kleine Industrie-Stadt, die als Vorort zu Vice City bereist werden kann. Sie könnte auf der Stadt „St. Augustine“ basieren, die im Südosten Floridas liegt. St. Augustine ist nach dem christlichen Heiligen „Augustinus von Hippo“ benannt (via citystaug), der durch Ambrosius von Mailand zum Christentum zurückfand und sich taufen ließ. Ambrosius könnte in der Namensgebung der Stadt also Augustinus ersetzen, da beide eine direkte Verbindung zueinander teilen.

Das sagt Rockstar zu Ambrosia: Im Herzen von Leonida gehen die amerikanische Industrie und traditionelle Werte über alles – egal, um welchen Preis. Die Zuckerfabrik Allied Crystal sorgt für Arbeitsplätze und die ortsansässige Biker-Gang für fast alles andere.

Mount Kalaga

Mount Kalaga ist ein Berg in Leonida, der im gleichnamigen Nationalpark zu finden ist. Neben Rednecks auf Offroad-Maschinen und Jägern findet ihr dort alles, was die Natur Leonidas so zu bieten hat. In den Trailern waren hier etwa reißende Flüsse, Wälder und wilde Tiere wie Hirsche zu sehen.

Das sagt Rockstar zum Mount Kalaga Nationalpark: Mount Kalaga ist ein nationales Wahrzeichen nahe der nördlichen Grenze des Bundesstaates und perfekt zum Jagen, Angeln oder Wandern. In den üppigen Wäldern des Hinterlands leben Hillbilly-Mystiker und paranoide Radikale weit abseits des kritischen Blicks der Regierung.

Vice City wird also – ähnlich wie Los Santos in GTA V – wieder von zusätzlichen Locations außerhalb der Stadt ergänzt. Im Vorgänger gab es etwa die Wüstenstadt Sandy Shore, den Berg Mount Chiliad mit umliegenden Paleto Forest sowie die am Wald grenzende Kleinstadt Paleto Bay.

Damit ihr die spannenden Orte, die GTA 6 zu bieten hat, auch angemessen bewundern könnt, hat sich Rockstar Games bei der Grafik besondere Mühe gegeben – das verspricht zumindest der zweite Trailer. Dieser sorgt wieder für ordentlich Gesprächsstoff: Neuer Trailer zu GTA 6 löst Debatte über die Grafik aus: „Wenn auch nur die Hälfte dieser Details in das endgültige Spiel einfließen“