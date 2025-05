GTA 6: Profi zeigt 23 krasse Details aus dem neuen Trailer, die eine Debatte über die Qualität der Grafik auslösen

Der neue Trailer zu GTA 6 wird derzeit heiß diskutiert. Ein professioneller Game-Artist stellt etwa 23 bemerkenswerte Details aus den Szenen heraus, die zeigen, wie hoch die Grafik-Qualität der aktuellen Engine von Rockstar Games ist.

Was sind das für Details? Ein professioneller Game-Artist mit dem Nutzernamen FR3NKD hat sich den neuen Trailer zu GTA 6 ganz genau angeschaut und auf X eine ganze Reihe von technischen Details herausgestellt, die zeigen, wie hoch die Grafik-Qualität der aktuellen Engine von Rockstar Games ist.

Zu diesen Details gehören unter anderem:

Muskeln der Charaktere, die sich bei der Bewegung realistisch deformieren.

Realistische Echtzeit-Reflektionen auf Spiegeln.

Licht, das durch Glas geht und dabei gebrochen wird.

Schweißperlen, die den Körper herunterlaufen.

Das Bier bildet in Flaschen realistischen Schaum und Blasen.

Wagen, die realistisch dreckig werden.

Komplexe Haar-Physik-Simulation.

Individuell designte Münzen in der Registrierkasse.

Grashalme sind individuell modelliert.

Wasser verformt sich realistisch, wenn Fahrzeuge es durchfahren.

Detaillierte Explosionen, die alles Bisherige in den Schatten stellen.

Laub stapelt sich in den Ecken der Gebäude.

Enorme Verkehrsdichte in den Stadtszenen.

Hochklassige Licht- und Schatteneffekte.

Wenn ihr euch selbst ein Bild vom Trailer machen wollt, schaut im Folgenden rein:

Trailer versus tatsächliches Gameplay

Wie reagiert die Community darauf? Dass der neue Trailer ganz grundsätzlich extrem gut ankommt, zeigen die fast 50 Millionen Aufrufe und 4,4 Millionen Daumen hoch auf YouTube – und das nach nicht einmal einem Tag. Unter den Posts von FR3NKD streitet sich die Community jedoch, wie viel von diesem enormen Detailgrad im tatsächlichen Spiel zu finden sein wird.

Rockstar Games selbst gibt im Trailer nämlich nur an: „Captured on PS5“. Ob und wann der Trailer tatsächliches Gameplay oder nur vorgerenderte InEngine-Szenen zeigt, ist genauso unklar wie der Umstand, ob das auf der PS5 oder auf der PS5 Pro aufgenommen worden ist.

Der „Donut Guy“ Andrew Price erklärt daher auf X: „Trailer ist nicht gleich Game. Ich wäre überrascht, wenn es auch nur die Hälfte davon ins fertige Spiel schaffen würde.“ Der Künstler FR3NKD verweist indes auf den Trailer zu Red Dead Redemption 2 (dem bis dato jüngsten Spiel von Rockstar Games), bei dem das fertige Spiel seiner Ansicht nach am Ende besser aussah als die zugehörigen Trailer.

Bagworm würde es indes bereits reichen, wenn Andrew Price recht behält (via X): „Wenn auch nur die Hälfte dieser Details in das endgültige Spiel einfließen, werde ich überwältigt sein. Ich glaube nicht, dass jemand in der Lage sein wird, dieses Spiel zu spielen.“

Andere finden den Detailgrad im Trailer gar nicht so beeindruckend – Lukáš Janeček schreibt etwa auf X: „Ich habe das Gefühl, dass das Meiste davon bereits bei verschiedenen RTX-Effekten ein Ding war. Beeindruckende Details, aber immer noch nicht etwas, das wir nie zuvor gesehen haben.“

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz die Szenen? Ich finde den Detailgrad im Trailer durchaus bemerkenswert, auch im Vergleich zu vorgerenderten Trailern anderer Blockbuster-Projekte der vergangenen Jahre.

Genau wie Andrew Price wäre ich aber auch überrascht, wenn GTA 6 genau so auf der PS5 Pro aussehen wird (von der normalen PS5 will ich gar nicht erst anfangen). Das Ding ist aber: Der Trailer zeigt, was die Engine des Spiels auf einer aktuellen Konsole theoretisch draufhat, und das ist aus meiner Sicht eine Menge und durchaus beeindruckend.

Und wenn ich an den unfassbaren Detailgrad in der finalen Version von Red Dead Redemption 2 zurückdenke … sollte Rockstar Games mit GTA 6 noch einmal eine Schippe drauflegen können, erwartet uns in jedem Fall ein beeindruckendes Grafikbrett – auch ohne Bier, das realistisch Schaum und Blasen erzeugt. Seht ihr das auch so oder ganz anders? Übrigens ist mittlerweile klar, wenn GTA 6 erscheinen soll: Rockstar Games verschiebt GTA 6 auf 2026, aber nennt ein konkretes Datum – Fans finden das genau richtig