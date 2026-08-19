GTA 6: Verantwortlicher des Gameplay-Leaks profiliert sich als Held der Gamer, fängt sich harte Kritik von Gleichgesinnten ein

Rockstar und die Community wurden diese Nacht mit einem dicken Gameplay-Leak von GTA 6 überrascht, dessen Inhalte schnell und weit online geteilt wurden. Während Rockstar Schadensbegrenzung betreibt, inszeniert sich der Leaker als Held aller Gamer … Doch das sehen selbst Personen mit einer ähnlichen Mission ganz anders.

Was beinhalten die Leaks? Die Leaks von GTA 6 beinhalten vor allem Gameplay. In zwei geteilten Videos, die aufgrund von Rockstars DMCA-Löschanträgen als echtes Material eingestuft werden können, werden zwei Szenarien gezeigt: Jason spielt in einem Clip in seiner Einfahrt vor dem Haus Basketball, in dem anderen befindet er sich in einem Wagen, crasht ein paar Mal und prügelt sich schließlich mit einem Pöbler, nachdem diese in einen Konflikt geraten. Die Polizei wird auf ihn aufmerksam und er flieht.

In den Leaks ist neben dem Gameplay und den Animationen auch zu sehen, wie das HUD mitsamt Geld und Fahndungs-Meter aussieht, wie die Polizei auf ihn aufmerksam wird und wie NPCs auf all das Geschehene reagieren.

Der Verantwortliche „Cyberleek“ nutzt diese Aktion als eine Ansage an Rockstar. Seine Mission: Er verlangt physische Versionen, keine Inhalte hinter Paywalls und das Ende von Vorbestellungen digitaler Inhalte.

Obwohl viele Menschen die gleiche Einstellung teilen wie er und sich eine Menge Fans an den geleakten Inhalten laben, erhält der Leaker dafür auch heftige Kritik.

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Aktion des Leakers schädige die Chancen auf Veränderungen

Welche Kritik wird daran geäußert? Während es Gamer gibt, die Cyberleeks Aktion als korrekte Strafe für Rockstars Entscheidungen sehen, wie man anhand mancher Kommentare auf X sehen kann, gibt es auch deutlich kritischere Stimmen.

Unter ihnen befindet sich auch die Initiative „Stop Killing Games“, die sich für die Nutzerrechte von Spielern, den Erhalt von Games auch nach ihrer Einstellung und auch gegen Sonys komplette Digitalisierung auf X ausgesprochen hat.

Trotzdem gibt die Initiative als Reaktion auf Cyberleeks Handlungen ein Statement, dass sie sich entgegen ähnlicher Mission ganz klar von diesem Ansatz distanziert und ihn deutlich kritisiert. Dabei hinterfragen sie nicht nur die Intention des Leakers, sondern auch die Gefahr, die sein Vorhergehen birgt:

Die Gruppe nutzt das durchgesickerte Material, um für einen Memecoin zu werben: Sie fügt dem Filmmaterial Krypto-Links und QR-Codes hinzu und fordert die Zuschauer auf, für weiteres Material zu bezahlen. Schickt diesen Leuten kein Geld, egal wie viel Sympathie ihr für ihre Aktionen empfindet. Das ist illegal, und ehrlich gesagt haben wir Mitleid mit allen bei Rockstar, die diese Tortur erneut durchmachen müssen – insbesondere knapp eine Woche vor der Premiere von Rockstars eigenem offiziellen „Extended Look“. […] Illegale Mittel einzusetzen, um einen Standpunkt zu vertreten, ist für uns inakzeptabel und trägt in keiner Weise dazu bei, unser Recht zu schützen, das weiterhin zu nutzen, wofür wir bezahlt haben. Ganz gleich, wie sehr ihr mit den Entscheidungen der Unternehmensleitung dieser Firmen nicht einverstanden seid – es gibt immer noch Tausende von Entwicklern, die hart an diesem Projekt gearbeitet haben – und sie sind es, die am härtesten getroffen werden. Kanalisiert diese Frustration stattdessen in etwas Konstruktives. Diese Art von Handeln ist destruktiv und hilft niemandem; schlimmer noch, es birgt die Gefahr, den Ruf unserer Communities und unsere Chancen auf Veränderungen zu schädigen. Stop Killing Games auf X (dort findet ihr auch das gesamte Statement)

Wie geht es nun weiter? Cyberleeks gibt sich bisher von den potenziellen rechtlichen Konsequenzen seiner Aktion eher unbeeindruckt. Auf X deutet der Leaker sogar darauf hin, dass die beiden Clips und eine geleakte Map erst der Anfang sein könnten:

„Schlaft heute Nacht gut, damit ihr für morgen genug Energie habt.“ (Quelle: X)

Wie wertet ihr die Aktion des Leakers? Empfindet ihr die Leaks als gerechtfertigte Konsequenz und Ansage an Rockstar? Oder findet ihr seine Herangehensweise gar nicht gut? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Wir updaten euch jeden Tag zu Neuigkeiten von GTA 6. Wir schauen, ob Rockstar sich mit neuen Informationen oder Inhalten gemeldet hat, aber auch, welche kleinsten Details die Community aus dem bereits veröffentlichten Material ziehen kann: GTA 6 News: Täglich Neuigkeiten in der Übersicht