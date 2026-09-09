Ihr könnt GTA 6 noch früher als andere spielen, wenn ihr die richtige Konsole besitzt 

Anhand des PlayStation-Stores kann man erkennen, dass GTA 6 weltweit gar nicht zeitgleich erscheinen wird, sondern manche Orte einen Vorsprung haben. Danke PlayStation, nur leider sieht es für Spieler des Rivalen noch besser aus.

Wann erscheint GTA 6 genau? Offizielle Einträge im PlayStation-Store geben die genauen, weltweiten Veröffentlichungszeiten von GTA 6 an, das je nach Zeitzone jeweils um Mitternacht spielbar sein wird – wenn man es natürlich vorab heruntergeladen hat.

Es wird, solange Rockstar das nicht korrigiert, keinen weltweiten Spielstart geben, sondern je nach Zeitzone eine Art Mitternachtspremiere. Dementsprechend werden Spieler aus manchen Orten der Welt eher ins Spiel eintauchen können als andere.

Video starten 10 bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

Wenn ihr auf der richtigen Konsole spielt, könnt ihr „zeitreisen“

Wann kann man in Deutschland spielen? In Deutschland können wir am 19. November 2026 also um 00:00 Uhr MEZ (Mitteleuropäischer Zeit) GTA 6 spielen, sind dabei trotzdem nur auf Platz 10 von 15 Orten, die an dem Termin loslegen können, wie die Fanseite GTAVice.net anschaulich zeigt.

Spieler aus Neuseeland werden die Ersten sein, die GTA 6 spielen können, und zwar 12 Stunden früher als wir in Deutschland. Darauf folgen dann Orte wie Australien, Japan, Südkorea, Indien und noch viele weitere, bevor Zentraleuropa an der Reihe ist.

Immerhin: Wir sind immer noch früher dran als der Ort, an dem GTA 6 spielen wird. Die USA nutzen einen einheitlich landesweiten Veröffentlichungstermin, 6 Stunden nach Deutschland und 18 Stunden, nachdem man in Neuseeland bereits starten konnte.

Wie könnt ihr trotzdem früher spielen? Wenn ihr auf der Xbox Series GTA 6 spielen werdet, könnt ihr in den Einstellungen der Konsole euren Standort auf Neuseeland wechseln, um mit einigen Stunden Vorsprung loszulegen.

Habt ihr euch für die PlayStation 5 (Pro) entschieden, geht der Trick leider nicht.

Seid ihr selbst Xbox-Spieler und werdet dadurch früher in GTA 6 eintauchen? Müsst ihr als PlayStation-Spieler brav auf Mitternacht warten? Oder wollt ihr sowieso am liebsten ausgeschlafen am nächsten Tag loslegen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Alle News zu GTA 6 halten wir euch in unserem Countdown und Newsticker fest: GTA 6: Die aktuellsten News von Rockstar und der Community im Ticker