Die Mini-Map aus GTA 6 wird jetzt mehr wie Google Maps um euch bei euren Verbrechen zu helfen

Die Mini-Map in GTA 6 kann viel mehr, als euch nur den Weg zu weisen. In dem neuesten Titel machen sich die 13 Jahre Entwicklung besonders bemerkbar, denn die zeigen, wie sich Navigation weiterentwickelt hat.

Woher stammen die Infos zur neuen Mini-Map? Durch das erste gezeigte Gameplay des tieferen Einblicks in GTA 6 konnten wir nun auch erste Blicke auf die Mini-Map des Spiels werfen. Und dank Content-Creatoren und Journalisten, die von Rockstar North zu eigenen Gameplay-Sessions eingeladen wurden, können wir diese auch besser einordnen.

TGG, der selbst vor Ort war, erklärt in seinen Videos und Zusammenfassungen auf YouTube, wie sich die neue Mini-Map in GTA 6 von der des Vorgängers unterscheidet. Daraus lässt sich ableiten: Die Map wurde 2026-gerecht angepasst und ähnelt mehr einer App wie Google Maps als einem reinen Auto-Navigationsgerät. Und das kann deutlich hilfreicher sein als erwartet. Allerdings gibt es nicht nur Vorteile.

Video starten 10 bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

Neue Mini-Map verrät gleichzeitig mehr und weniger als die in GTA 5

Was wissen wir über die Mini-Map in GTA 6? Aus den neuen Infos der Eingeladenen sowie dem gezeigten Material wissen wir Folgendes:

Die Map funktioniert wie ein GPS und zeigt das iFruit-Logo, das an Apple Maps angelehnt ist. Es handelt sich, zumindest im Design, also mehr um eine App als ein reines Navigationsgerät.

Die Farbe passt sich dynamisch an die Tageszeit an.

Man kann in den Einstellungen auswählen, ob man die Mini-Map „klassisch“ immer sehen will oder nur, wenn ein Wegpunkt besteht.

Wer gar keinen Bock auf die Mini-Map hat, kann sie auch durch einen Kompass ersetzen oder komplett ausschalten.

Erstmals kann man auch 3D-Gebäude erkennen, die sogar Ein- und Ausgänge zeigen. Das ist besonders hilfreich, wenn man Überfälle planen will.

Man kann Wegpunkte setzen, ohne die Map öffnen zu müssen. Dafür drückt man das Steuerkreuz, wählt einen Ort aus und drückt danach R3, um den Wegpunkt auszuwählen.

Storyrelevante Wegpunkte sind rosa, benutzerdefinierte Wegpunkte hellgrün-blau.

Welche Nachteile bietet die neue Mini-Map? Neben all den möglichen Optionen, die Map wirklich so nutzen zu können, wie man es will, sorgt eine Überarbeitung für einen großen Unterschied zu GTA 5: Die Mini-Map zeigt nämlich keine Symbolpunkte für feindliche NPCs oder die Polizei an, sondern blinkt lediglich Bereiche an, wo man gesucht wird und wo viel Aufmerksamkeit besteht.

Das zwingt Spieler dementsprechend, die Augen von der Mini-Map zu nehmen, um sich wirklich in der Umgebung umzuschauen, wo Gegner lauern können.

Was haltet ihr von diesen Änderungen? Freut ihr euch über die vielen Optionen? Oder findet ihr es vor allem blöd, dass ihr eure Feinde nun nicht mehr auf einen Blick in der Ecke sehen könnt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Über eine weitere Änderung, die MeinMMO-Redakteurin Caro in GTA 6 wirklich hilft, berichtet sie hier: GTA 6 verändert eine Tasteneingabe, die mir bei der Flucht vor der Polizei regelrecht körperliche Schmerzen erspart