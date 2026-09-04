Auch wenn es auf Netflix nicht so aussah: GTA 6 verdient sich sein „ab 18“ wohl in gleich mehrfacher Hinsicht

Mittlerweile wurden auch die Informationen von internationalen Gästen übersetzt, die eine exklusive Preview in GTA 6 von Rockstar North erhalten haben. Aus diesen wird nämlich eine Sorge aus der Community wohl beruhigt: GTA 6 ist vermutlich nicht so harmlos, wie manche befürchten.

Wie heftig soll GTA 6 tatsächlich sein? Die Brutalität in GTA 6 soll deutlich expliziter sein, als man den bisher gezeigten Inhalten aus Trailern und dem tieferen Einblick entnehmen kann. Das bestätigt der spanische Content-Creator elrubius auf YouTube, der zum Anlass eines Preview-Events wie auch ein paar weitere Ausgewählte von Rockstar North eingeladen wurde, um einen exklusiven Einblick ins Spiel zu erhalten.

Dank des Redditnutzers u/El_Pintor64 (geteilt von @videotech auf X) wurden all seine Eindrücke nun übersetzt, denen man entnehmen kann: GTA 6 hält sich in Brutalität keineswegs zurück. Aber auch weitere Details beweisen, dass die „ab 18“-Einordnung sehr vernünftig gewählt wurde.

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Deutlich brutaler als auf Netflix zu sehen

Wie brutal waren die gezeigten Inhalte? Laut elrubius scheint GTA 6 deutlich explizitere Gewaltdarstellungen zu enthalten, als bisher bestätigt wurde. Er soll während seiner Gameplay-Zeit mit Rob Nelson von Rockstar North mitangesehen haben, wie ein NPC einen Shotgun-Schuss direkt in den Kopf bekommen und diesen enthauptet haben soll.

Der bisherige Einsatz einer Shotgun, die von Lucia einhändig geladen und abgefeuert wird, war keineswegs so brutal, wie in den Beschreibungen des Content Creators.

Elrubius betonte in seinem Einblick, dass er selbst überrascht war, wie schonungslos grafisch die Szene war. Ob dieses Ausmaß bis zur fertigen Version unverändert bleibt, weiß er jedoch nicht.

Wieso ist „Ab 18“ vermutlich mehr als angemessen? Die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) setzt als Kriterium für eine „USK 18“ unter anderem Gewaltdarstellungen an, die „selbstzweckhaft und detailliert“ dargestellt werden, sowie „Gewalt- und Tötungshandlungen gegen menschliche und menschenähnliche Spielfiguren“ zeigen. Da man mit einer Shotgun ausgestattet sehr wohl genau diesen Tätigkeiten nachkommen kann und das – wie elrubius beschreibt – auch recht grafisch, dürfte eine „ab 18“-Einordnung gerechtfertigt sein. Eine Altersfreigabe von der USK gibt es übrigens bisher noch nicht, berichtet etwa GamesWirtschaft.

Wer die Leaks zu GTA 6 mitverfolgt hat, wird bereits auf eine weitere Information gestoßen sein. Für alle anderen: GTA 6 wird vollständige Nacktheit beinhalten. Frontal, von hinten, von wo aus auch immer ihr guckt.

Zum Thema Nacktheit: Elrubius beantwortet mit seinem Eindruck die Frage, die sich auch MeinMMO-Redakteurin Caro gestellt hat, seitdem feststeht, dass man in GTA 6 ein Paar spielen kann: Wie geht das Spiel dann mit Stripclubs um?

Die Stripclubs, die in GTA mittlerweile so dazugehören wie schnelle Sportwagen und Überfälle, sollen kein Auslöser für Unruhe im Paradies sein. Die Beziehung zwischen Lucia und Jason soll recht entspannt sein und der Besuch bei einem derartigen Etablissement soll keineswegs für Eifersucht sorgen. Rockstar soll bewusst solche Mechaniken vermeiden. Stattdessen sollen beide gemeinsam Stripclubs besuchen können, wie man bereits auf folgendem Bild sehen soll:

Jason und Lucia gemeinsam im Stripclub (Bildquelle: YouTube)

Was haltet ihr von diesen Neuigkeiten? Seid ihr froh, dass GTA 6 sich in diesen expliziten Themen nicht zurückhält? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Die Beziehung zwischen Jason und Lucia muss nicht zwanghaft romantisch sein. Doch wenn ihr dem nachgehen wollt, müsst ihr euch auch ein bisschen ins Zeug legen. Wer seinen Partner oder seine Partnerin in GTA 6 als selbstverständlich betrachtet, wird gehörig Konsequenzen kassieren: GTA 6 schenkt euch nicht einfach eine Beziehung, sondern lässt euch dafür arbeiten – und das zurecht