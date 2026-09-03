Sony behandelt GTA 6 fast wie ein exklusives Spiel für die PS5, bringt zum Release einen passenden Controller heraus

Sony hat einen Controller im GTA‑Look vorgestellt. Dieser kommt passend zum Release des Spiels im November heraus. Der Preis des limitierten Controllers liegt deutlich über dem normalen DualSense.

Für Sony ist der baldige Start von GTA 6 ein wichtiger Release, denn das Spiel kommt exklusiv auf den Konsolen, PS5 und Xbox, heraus. Auf MeinMMO berichteten wir bereits, dass Sony GTA 6 so viel Aufmerksamkeit schenkt, wie kaum einer Eigenproduktion aus den sogenannten First Party Studios. Das sind die Studios, die direkt zu den PlayStation Studios gehören.

Nun hat Sony passend zum Release von GTA 6 gleich zwei neue DualSense-Controller im GTA-Look vorgestellt. Diese kann man direkt zum Start von GTA 6, am 19. November 2026, kaufen, falls sich nichts verschiebt.

Der Preis ist ebenfalls fast schon exklusiv: Denn während der normale DualSense eine UVP von 74,99 Euro hat und derzeit laut Idealo.de etwa für einen Preis von 60 Euro verkauft wird, startet der Preis für den limitierten GTA-Controller bei 84,99 Euro.

Video starten 10 bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

Normaler DualSense für die PS5, mit besonderem Aussehen

Hat der Controller besondere Funktionen? Nein, der Controller setzt nur auf ein besonderes Design-Schema, bietet aber keine neuen Funktionen oder Verbesserungen im Vergleich zum normalen DualSense. Wollt ihr keine 85 Euro für einen Controller ausgeben, dann könnt ihr euch zum Release auch euren normalen DualSense schnappen, den ihr ohnehin haben solltet, wenn ihr eine PS5 zu Hause stehen habt.

Bisher wurde nur eine Version des normalen Controllers vorgestellt, für den DualSense Edge, den offiziellen Pro-Controller der PS5, gibt es bisher kein besonderes GTA-Design.

Die Controller im Detail: Zum Release wird es zwei verschiedene Versionen geben: ein schwarzes Modell und einen weißen Controller, mit einem lilafarbigem Touch an der Unterseite. Bilder haben wir hier für euch eingefügt, dann könnt ihr sie euch ansehen:

Wann und wo kann man den GTA-Controller vorbestellen? Wollt ihr euch den Controller vorbestellen, dann geht das direkt über den offiziellen PlayStation-Store und zwar ab dem 10. September 2026 ab 10 Uhr morgens. Grundsätzlich gilt für solche limitierten Aktionen, dass ihr schnell sein solltet, denn in der Regel sind solche Modelle schnell vergriffen.

Nach dem Reveal auf Netflix gingen nicht nur die Vorbestellungen für GTA 6 deutlich in die Höhe – auch die PS5 Pro wird deutlich gefragter, was schon jetzt für Probleme sorgt. Mehr dazu lest ihr direkt bei uns auf MeinMMO: Wer für GTA 6 noch eine PS5 Pro braucht, sollte sich wappnen, denn nach der Netflix-Premiere steigen Preise und Lieferzeiten immens