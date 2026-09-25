Die RTX 5090 eines Spielers schmort im Leerlauf durch, der Hersteller verweigert die Reparatur, aber ein Tech-YouTuber kommt zur Hilfe

Ein Spieler klagt über seine kaputte Grafikkarte: Die Kabel seiner RTX 5090 seien geschmolzen und der Hersteller würde die Reparatur verweigern. Mittlerweile hat sich Gamers Nexus, ein bekannter YouTube-Kanal gemeldet und will ihm helfen.

Was ist konkret passiert? Ein Spieler berichtet, dass seine RTX 5090 kaputtgegangen sei. Er schreibt, dass beide Endes des Stromkabels geschmolzen sein sollen, sowohl auf der Grafikkartenseite als auch auf der Netzteilseite und nun erkenne der PC die GPU nicht mehr. Davon berichtet unter anderem das Magazin WCCFTech.

Er wendete sich an den Hersteller der Grafikkarte, aber dieser erklärte ihm, dass man ihm keine Gewährleistung gewähren könne, da er das falsche Kabel genutzt habe. So heißt es in der E-Mail, die der Nutzer auf Reddit geteilt hat:

Alle PNY-Grafikkarten, die einen 16-poligen Anschluss (12VHPWR / 12V-2×6) benötigen, werden mit einem von PNY zugelassenen Stromkabel oder Adapter im Lieferumfang geliefert. Nur diese Kabelkonfiguration fällt unter die Garantie. Wenn ein Stromkabel, Adapter oder Netzteilkabel eines Drittanbieters verwendet wird und ein Schaden auftritt – einschließlich Schmelzen, Verbrennen, Überhitzen oder Verformung des Steckers –, kann PNY das Produkt nicht im Rahmen der Garantie anerkennen. Schäden, die durch Kabel anderer Hersteller als PNY verursacht werden, fallen in die Verantwortung des Herstellers dieses Kabels oder Netzteils.

Der Spieler selbst erklärt, dass er für seine Grafikkarte das Stromkabel seines Netzteils verwendet habe. Besonders ärgerlich: Die Anschlüsse sollen im Leerlauf geschmolzen sein und nicht im Alltag unter Last.

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Hersteller erwähnt in eigenen Richtlinien kein Kabel

Was ist das Problem an der Sache? Der Nutzer selbst berichtet, dass der Hersteller PNY zwar auf zugelassene Kabel verweise, aber er zu diesem Punkt weder etwas in der beiliegenden Anleitung noch in der Garantie finden könne. So meint er in seinem Post:

Das Problem ist, dass nichts davon in der eigentlichen Garantie steht. Ich habe die Version vom 28.02.2025 aufgerufen und danach gesucht: Kabel, Adapter, Stecker, Netzteil, 12 V. Nichts, kein einziger Treffer. Es heißt zwar, dass die Grafikkarte „gemäß der beiliegenden Installationsanleitung“ installiert werden muss, also habe ich auch die Anleitung aus der Verpackung hervorgeholt. 16-polig steht dort ebenfalls nicht drin. Die einzigen Anschlussdiagramme zeigen 6- und 8-polige Anschlüsse. Das Einzige, was dort zur Stromversorgung steht, lautet: „Suchen Sie einen ungenutzten Stromanschluss in Ihrem System und stecken Sie ihn in den entsprechenden Anschluss an Ihrer Grafikkarte“, was ich buchstäblich getan habe.

Wie geht es weiter? Mittlerweile hat sich der YouTube-Kanal Gamers Nexus unter dem Post als Nutzer Lelldorianx gemeldet und erklärt, dass der geschädigte Nutzer sich bei ihm melden solle, damit er ihm möglicherweise helfen könne.

Gamers Nexus ist in der Community bekannt, kritisch mit Herstellern ins Gericht zu gehen. Hier werden schlechter Kundenservice, Mängel bei Produkten und fehlende Transparenz kritisiert. In einem Fall schimpfte er über den schlechten Kundenservice von Hersteller ASUS: Tech-Youtuber schimpft über Kundenservice – Bekommt unzählige Antworten von Zuschauern mit gleichem Problem