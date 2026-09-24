Discord schätzt jetzt automatisch euer Alter ein. MeinMMO erklärt, wo ihr euer Alter bzw. euren Status findet.

Vor einigen Monaten hatte Discord offiziell eine Altersprüfung nach lauter Kritik verschoben. Doch jetzt führt man diese erneut ein.

Gerade beginnt Discord damit, eurer Alter automatisch einzuschätzen. Ein Hinweis dazu und die Einschätzung tauchen automatisch in eurem Account auf. Wir zeigen euch, wo ihr den Hinweis finden könnt.

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Discord: Entweder seid ihr minderjährig oder erwachsen

So findet ihr euer „Alter“ heraus:

Ihr loggt euch in Discord ein

Anschließend wechselt ihr mit einem Klick auf euren Namen in die Einstellungen.

Wechselt hier auf den Reiter „Account“

Scrollt etwas nach unten bis zum Bereich „Altersgruppe“. Hier findet ihr die Information, zu welcher Altersgruppe euch Discord hinzugefügt hat.

Altersgruppe in Discord: So sieht der Hinweis aus.

Gibt es ein genaues Alter? Nein, Discord schätzt euch nur ein, ob ihr Minderjährig oder Erwachsen seid. Ein genaues Alter dürfte ohne entsprechende Papier ohnehin unmöglich sein.

Was bedeutet das jetzt? Seid ihr über 18 Jahre alt und werdet ihr als „Erwachsen“ eingestuft, dann ändert sich für euch erst einmal nichts. Das betont auch Discord in seiner offiziellen Mitteilung.

Wenn ihr zu einer Altersgruppe der Jugendlichen (13–17) gehört, könnt ihr weiterhin Nachrichten an Freunde senden, an Sprachanrufen teilnehmen und in Servern ohne Altersbeschränkung aktiv sein. Es soll allerdings zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen geben, die altersbeschränkte Inhalte, Räume und Einstellungen blockieren.

Wie geht es weiter? Zusätzlich verweist Discord darauf, dass ihr eure Altersgruppe verifizieren müsst, etwa mit einem Ausweisdokument. Bei uns ist der Button für das Verizifizeren aber noch nicht vorhanden.

So sieht der Button in der englischen Version aus.

Ihr habt genug von Discord und der Altersprüfung und sucht nach einer besseren Alternative, die ihr zum Sprechen und Diskutieren nutzen könnt? MeinMMO stellt euch die besten Alternativen zu Discord vor und erklärt, was ihr dazu wissen solltet: Discord: Die 8 besten Alternativen, wenn ihr jetzt wechseln wollt