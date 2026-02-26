Discord verschiebt Altersprüfung, doch ein Pechvogel muss trotzdem sein Alter bestätigen

Discord verschiebt Altersprüfung, doch ein Pechvogel muss trotzdem sein Alter bestätigen

Discord hat seine Altersprüfung verschoben. Doch ein Nutzer soll trotzdem sein Alter bestätigen. In einigen Accounts könnt ihr euch mittlerweile euer Alter anzeigen lassen.

Warum steht Discord in der Kritik? Discord wollte ab März 2026 eine Altersprüfung einführen: Wollen Nutzer bestimmte Inhalte sehen, müssen sie vorher ihr Alter mit einem Ausweis oder einem 3D-Scan bestätigen.

Viele Nutzer reagierten darauf entsetzt und das sorgte unter anderem dafür, dass tausende Nutzer Discord den Rücken kehrten, um dafür Anbieter wie TeamSpeak zu überrennen.

Discord hat mittlerweile offiziell nach lauter Kritik seine Altersprüfung verschoben. Doch einen Nutzer hat es trotzdem erwischt.

Nutzer soll sein Alter bestätigen, obwohl Discord die Altersprüfung verschoben hat

Was hat der Nutzer für ein Problem? Der Nutzer berichtet in einem Post auf Reddit, dass er aufgrund der Situation rund um Discord sein Nitro-Abo gekündigt habe. Doch seit der Kündigung des Abos kommt er nicht mehr in seinen Account – außer er verifiziert sich mit einer ID. Also genau mit dem Verfahren, welches Discord offiziell verschoben haben soll.

Die Person erklärt selbst, dass sie in den USA leben würde, und hier gelten noch keine schärferen Jugendschutzgesetze für Social Media wie etwa in Australien, wo so eine Verifikation mittlerweile verpflichtend ist.

Der Nutzer selbst erklärte, dass er obendrein nicht mehr in der Lage sei, seinen Discord-Account zu löschen. Mit einer selbst programmierten App soll er das Problem schließlich umgangen und seinen Account doch gelöscht haben (via Reddit.com). In einem neueren Post auf Reddit erklärte er hingegen, dass er weiterhin gesperrt sei und nicht auf Discord-Links zugreifen könne, außer er würde sein Alter bestätigen.

Kann man irgendwie sein Alter herausfinden? Über Benutzereinstellungen > Mein Account wird bei einigen Nutzern wohl die erfolgreiche Altersprüfung (Age Rating) angezeigt. Bei einer Stichprobe konnten wir diese Einstellung bei mehreren deutschen Accounts jedoch nicht finden.

Einige mutmaßen, dass es diese Einstellungen nur bei Accounts in UK und in Australien geben könnte. In Deutschland könnte diese Funktion daher ausgeblendet sein.

Ihr habt genug von Discord und der Altersprüfung und sucht nach einer besseren Alternative, die ihr zum Sprechen und Diskutieren nutzen könnt? MeinMMO stellt euch die besten Alternativen zu Discord vor und erklärt, was ihr dazu wissen solltet: Discord: Die 8 besten Alternativen, wenn ihr jetzt wechseln wollt

